Gloria Gómez, joven con Síndrome de Down, se incorpora por primera vez al mundo laboral en Avanza Comunicae

viernes, 21 de febrero de 2020, 16:00 h (CET) El GRUPO AVANZA firma un convenio de colaboración con ASSIDO Murcia (Asociación para personas con Síndrome de Down) para la contratación de personas con discapacidad Gloria Gómez, joven murciana de 20 años y usuaria de ASSIDO, se ha incorporado al Departamento de Gestión Comercial en la sede central del GRUPO AVANZA. Gloria, además de recibir atención en la asociación desde que nació y pautas para desarrollar habilidades sociolaborales para su plena integración, es titulada en Grado Medio de Comercio y Marketing por el IES Miguel de Cervantes de Murcia, posee el certificado B1 de inglés y se maneja a la perfección con las nuevas tecnologías.

AVANZA firmó un convenio de colaboración con ASSIDO Murcia (Asociación para personas con Síndrome de Down) para contribuir de forma activa en la inserción laboral de este colectivo. “Desde AVANZA nos sentimos comprometidos en la mejora de la calidad de vida de estas personas con capacidades diferentes a través de su inserción laboral, desempeñando funciones adaptadas a sus características” explica Ana Martín, directora Comercial y de Comunicación.

Gloria Gómez, tras realizar un mes de prácticas en la empresa bajo la supervisión de su preparadora laboral- en el que aprendió cada una de las tareas que se le ha asignado como el archivo de documentación en bases de datos, además de labores propias de administración y recursos humanos- pasará a formar parte de nuestra plantilla el 1 de marzo. Gómez se incorpora por primera vez al mundo laboral y asegura “estar muy contenta por empezar a trabajar en una empresa y aprender cosas nuevas, además de trabajar en equipo y ganar mi propio dinero”.

El GRUPO AVANZA tiene previsto la incorporación al equipo de nuevas personas con “capacidades diferentes”. En las próximas semanas recibirá un nuevo usuario de ASSIDO destinado a atención al cliente en la sede central.

GRUPO AVANZA, grupo de empresas -con sede en el Polígono Industrial de Alcantarilla (Murcia)- especializado en ingeniería aplicada al ámbito de la industria y las telecomunicaciones que cuenta con la tecnología más vanguardista y con el desarrollo técnico de los mejores profesionales en investigación y diseño de redes de Fibra Óptica. Avanza Fibra es la marca comercializadora del GRUPO, que opera en el Levante Español, a través de 50 redes propias de Fibra, 25 tiendas y una amplia red de empresas colaboradoras.

Vídeos

Gloria Gómez, joven con Síndrome de Down, se incorpora al mundo laboral en Avanza



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.