Instagram desbanca a Facebook y se sitúa como la segunda aplicación de RRSS detrás de Youtube

viernes, 21 de febrero de 2020, 15:36 h (CET) Instagram ha desplazado a Facebook de la segunda posición del Top10 de apps de redes sociales con mayor cuota de mercado según el Estudio IGMobile elaborado por la consultora Smartme Analytics, correspondiente al cuarto trimestre de 2019 Un trimestre más, YouTube se mantiene en cabeza de este Ranking con una cuota del 82,9% y un crecimiento de su reach del 0,4%. Por su parte, Instagram logra un 72,4%, con una mejora de su reach del 6,9% y Facebook un 72% y una mejora de su reach del 5,5%.

El Top10 se completa con Twitter en cuarta posición con el 24,7% y un descenso del reach del 7,8%; Snapchat, con el 12,0% y un incremento del reach de 22,2%; Pinterest, con el 10,7% y una bajada del reach de 0,9%; Linkedin, con el 7,8% y un descenso del reach de 9,3%; Tiktok con un 7,7% y un aumento de reach de 32,8%; Tinder, que se mantiene en un 4,5%; y Lite con un 4,4% y una bajada de 21,4% en su reach.

SFIx®

Por su parte, el Smartme Flash Index, SFIx®, que compara el uso de las aplicaciones analizadas en el cuarto trimestre de 2019 con el trimestre anterior y que ofrece una fotografía del crecimiento de las apps, sitúa en el capítulo de best performers -los que más crecen- a Instagram, con un SFIx® de 0,36; seguido de Tiktok, con 0,15; Snapchat, con un 0,10; Twitch, con un 0,07; y Badoo, con un 0,05. Por su parte, Facebook encabeza el área de worst performers -los que más bajan- con un SFIx® de -0,31; le sigue Twitter, con un -0,18; Lite, con un 0,10; Linkedin, con un -0,07; y Nextdoor, con un 0,07.

IGMobile y SFIx

El Informe General Mobile es un estudio trimestral que ofrece una fotografía de la cuota de mercado mobile de cada aplicación en los principales sectores de este canal, utilizando tecnología observacional pasiva para recoger los datos y obtener lo que realmente hacen. Por su parte, el Smartme Flash Index, permite identificar los nuevos players que aparecen en cada mercado y las aplicaciones que más han crecido y decrecido en el trimestre analizado.

Ambos Estudios analizan los siguientes sectores: Comunicación, Finanzas, Juegos, Moda, Prensa & Radio, Restaurantes & Delivery, Retail, Social Media, Telco, Transporte, TV & Cine, Viajes y Otros, que incluye apps relevantes cuyos sectores no tenían peso propio para aparecer en este informe de forma separada. Todos los datos del Informe se pueden consultar en tiempo real y con mayor detalle en los dashboards de Smartme Analytics.

