Información consejo de ministros... Mitinera

viernes, 21 de febrero de 2020, 17:45 h (CET) Estoy escuchando a la Portavoz del Gobierno tras la celebración del Consejo de Ministros celebrado hoy martes 18 de febrero de 2020.



Mi resumen:



¿Cuántos en España serían capaces de preparar, en un breve espacio de tiempo, la extensa exposición que ha llevado a cabo la Portavoz del gobierno?... (¿)



Compromisos generalistas, que cualquier persona apoyaría si de verdad no fuera, simplemente, un enorme listado de asuntos “humanos” utilizados de forma mitinera. La exposición de la Portavoz no es, como debería ser, un relato conciso y exacto de lo tratado en el Consejo de Ministros.



La Portavoz, fuera del contexto del Consejo de Ministros, afirma que el Partido Popular es obstruccionista por no apoyar ciertas actuaciones del Gobierno, relativas a CATALUÑA, a la JUSTICIA y al EXTERIOR, como el tema de Venezuela.



Todo se afirma y a velocidad de Fórmula 1 se desarrolla toda una enciclopedia de asuntos, proyectos y normas que deja apabullado al simple y pobre terrícola que la escucha.Resumiendo, da pena convertir la COMUNICACIÓN FORMAL de



