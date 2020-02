Juan Guaidó y Delcy González

Ha estado en España Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, al que Sánchez no ha recibido. El viaje coincidía con el escándalo por la reunión del ministro Ábalos, con Delcy González, la vicepresidenta de Venezuela, que visitó España en la madrugada de un lunes. Me parece importante recordar que Delcy González es una de las personas que están incluidas en las sanciones europeas promovidas por Borrell contra el régimen de Maduro y no puede viajar a Europa. Ábalos, brazo derecho de Sánchez, la recibió.