Suerte Ya advierte del incremento de estafas en los negocios de tarot durante el 2019

viernes, 21 de febrero de 2020, 14:16 h (CET) La plataforma multiprecio de tarot y videncia SuerteYa.com ha observado un incremento en las estafas de los negocios de tarot durante el año pasado gracias a un estudio de la competencia que ha realizado su departamento de marketing. Todo ello, viene a confirmar las quejas que los clientes vienen reportando a la plataforma cuando consultan en otros gabinetes La plataforma de tarot y videncia Suerte Ya ha realizado un análisis de la competencia a raíz del aumento de quejas de muchos clientes que se sienten estafados cuando consultan en otras empresas de tarot. Desde Suerte Ya se recomienda siempre verificar el extracto bancario que aparece en el pago de la tarjeta de crédito para reclamar en caso de estafa. Sin embargo, a pesar de que los pagos con tarjeta representan el 80% de las transacciones que se realizan en el negocio de tarot, poco a poco van despuntando otras formas más seguras. Entre ellas, destacan los pagos de tarot con Paypal (10%) y las transferencias bancarias (8%) o ingresos en cajero donde el cliente puede mantener su anonimato al poner un nombre cualquiera en el remitente. Por último, los pagos mediante líneas de tarificación especial 806 cuya desventaja es el elevado precio por minuto y donde no hace falta dar los datos de la tarjeta.

Principales estrategias de estafas de tarot

Una gran mayoría de personas opina que el tarot es una estafa porque son muchos los que se han sentido estafados, o conocen a otras personas que lo han sido, por diferentes motivos al realizar sus consultas: no han recibido el trato esperado, sus preguntas no han sido contestadas o han sido víctimas de alguna estafa por medio de sus tarjetas de crédito.

En demasiadas ocasiones esto es una realidad, ya que la popularidad del Tarot ha dado lugar a que muchas personas sin ninguna o casi ninguna preparación ni conocimientos, con todavía menos escrúpulos y con demasiadas ganas de ganar lo que ellos creen “dinero fácil”, se hayan lanzado a “predecir el futuro” a los demás.

Es necesario desenmascarar a estas personas para que nadie pueda caer en sus redes. Y la mejor manera de hacerlo es exponer sus métodos para que, de esta forma, cualquiera pueda tener las claves para saber si las personas con las que están hablando son de fiar, o no.

Sus artimañas son:

Muchas veces, los lugares a los que se llama para realizar la consulta agobian a los clientes con interminables parrafadas legales con el único fin de camuflar su engaño y conseguir su número de tarjeta de crédito.

Utilizan una publicidad engañosa para hacer que los clientes caigan en sus redes.

En ocasiones, las tarjetas de crédito serán usadas sin el consentimiento de su titular.

Se piden cantidades excesivas de dinero por las consultas.

También es habitual que se le diga al consultante que necesita hacerse trabajos de limpieza, o de lo que se les ocurra, para quitarse los males de ojo, los trabajos de brujería que se les han hecho o la mala suerte en general.

Esos trabajos, por supuesto, se tienen que pagar aparte del precio de la consulta y, en algunos casos, llegan a tener precios verdaderamente desorbitados.

Cuando, como era de esperar, esos trabajos no funcionan se dice que es porque la magia que tiene hecha la persona es tan fuerte y poderosa que se necesitan otros trabajos que, con toda seguridad, serán aún más caros.

Se enreda en una maraña, de la cual es difícil salir, al consultante con palabrería, charlatanería y miedos infundados.

Y se extorsiona a los clientes de diferentes formas.

Suerte Ya es una de las plataformas más fiables y recomendadas entre los clientes de tarot. Desde 1999 llevan ofreciendo los servicios de un gran elenco de tarotistas profesionales que tienen distintas tarifas en función de su demanda por parte de los clientes. Además, es una empresa registrada en España que factura en este país con personal español que no desvía las llamadas hacia call centers de países con mano de obra barata.

