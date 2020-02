SiteGround se traslada a Google Cloud Platform Comunicae

viernes, 21 de febrero de 2020, 14:28 h (CET) El proveedor de hosting web ahora utilizará Google para ofrecer la mejor velocidad y confiabilidad a sus clientes SiteGround, la plataforma de alojamiento web independiente más grande en la que confían los propietarios de más de dos millones de dominios, anunció hoy que trasladará una gran parte de su infraestructura a Google Cloud.

"En SiteGround, siempre estamos buscando nuevos socios que puedan ayudarnos a utilizar el hardware y las tecnologías más recientes que nos permitan seguir mejorando la velocidad y la confiabilidad de nuestro servicio de hosting", dijo Tenko Nikolov, CEO de SiteGround. "Nos ha quedado claro que operar en Google Cloud ofrece muchas ventajas y oportunidades para el desarrollo de nuestro negocio y estamos encantados de anunciarlo oficialmente".

Google es conocido por mantener una de las redes de vanguardia más rápidas y potentes, lo que dará como resultado velocidades más altas para los sitios web de los clientes de SiteGround. También proporciona a SiteGround la capacidad de agregar rápidamente nuevas ubicaciones fuera de las regiones donde actualmente opera.

SiteGround utilizará el almacenamiento estable SSD de Google, lo que significa que los datos del sitio web no se almacenarán en una sola máquina física y no se perderán si falla el hardware. Además, el almacenamiento de copias de seguridad y la optimización de los procesos de restauración serán más rápidos y eficientes con una gestión de recursos y escalado más fácil: SiteGround tiene la capacidad de escalar recursos como CPU, RAM, almacenamiento y más con mayor facilidad y flexibilidad.

Google compensa el 100% de la energía consumida por sus operaciones comprando energía renovable por la misma cantidad consumida y mantiene un compromiso con la neutralidad de carbono, lo que está en línea con el compromiso de SiteGround con la sostenibilidad.

"Google Cloud se dedica a proporcionar a las empresas una infraestructura líder en la industria con innovación basada en datos. Estamos entusiasmados de trabajar con socios como SiteGround que personalizan nuestra tecnología a las necesidades de un amplio segmento de administradores web como propietarios de pequeñas empresas, bloggers, agencias, entre otros", dijo Ben Faes, Managing Director de Google Cloud Southern Europe & Emerging Markets.

Muchos de los nuevos clientes de SiteGround de EE.UU. y Europa ya están activados en las ubicaciones de Google Cloud localizadas en EE.UU. y Países Bajos, y los clientes existentes en estas ubicaciones están en proceso de ser trasladados.

Para más información, leer el artículo en el blog de SiteGround.

Sobre SiteGround

SiteGround es la plataforma de hosting web independiente más grande en la que confían los propietarios de más de dos millones de dominios en todo el mundo. Con un enfoque en la velocidad y la seguridad, el servicio de hosting de SiteGround incluye muchas herramientas y soluciones internas únicas que hacen que los sitios web funcionen de manera más rápida y segura. Como resultado del alto rendimiento de los sitios en combinación con el servicio al cliente líder en la industria, SiteGround es el proveedor de hosting preferido de los que gestionan sitios web. Los usuarios de WordPress en particular disfrutan de un servicio gestionado con herramientas especializadas para un rendimiento superior de la aplicación y una administración fácil. Para más información, visitar www.siteground.es.

