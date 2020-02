EE. UU. sanciona a compañía petrolera rusa y a aerolínea estatal venezolana Rosneft Trading S.A. facilita el “el comercio, el procesamiento y el transporte de materias primas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de febrero de 2020, 09:56 h (CET) El Departamento de Estado anunció sanciones (en inglés) el 18 de febrero contra la entidad comercial de la compañía petrolera rusa Rosneft, Rosneft Trading S.A., y el 7 de febrero contra la aerolínea estatal venezolana Conviasa.

Ambas medidas tienen como objetivo detener el flujo de efectivo hacia el exrégimen de Maduro y obligar a Nicolás Maduro a que permita elecciones libres y justas.

Rosneft Trading S.A. facilita el “el comercio, el procesamiento y el transporte de materias primas, en particular petróleo sin refinar y productos derivados del petróleo” entre Venezuela y otros países, según el Departamento del Tesoro. De esta manera, la compañía petrolera rusa apoya al exrégimen, lo que permite que Maduro reprima aún más al pueblo venezolano.

La aerolínea estatal Conviasa transporta “a Maduro y su círculo íntimo para entablar conversaciones con dictadores, regímenes autoritarios y otros delincuentes de todo el mundo (en inglés)”, indicó el secretario de Estado Michael R. Pompeo en un comunicado.

Bajo estas sanciones, los estadounidenses no pueden fletar, contratar, reabastecer ni comprar nada de la aerolínea.

