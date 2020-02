Ladrillazo en ventano y control al Gobierno

La primera, de Pablo Casado al Presidente, preguntaba si el Gobierno intenta reducir el empleo, recordaba el asunto del ministro Ábalos con la Vicepresidenta venezolana, y ofrecía el apoyo del PP para lograr los PGE 2020 sin compañía independentista. El Presidente (como en el caso del color de ojos) obvió la oferta y respondió con: No al despido por baja médica. La posibilidad de que la legislatura dure 4 años. Y una orden: Haga una oposición leal, como necesita este país del primer partido de la oposición.

La Segunda, al Presidente y de Inés Arrimadas, era “¿Va usted a velar por que las instituciones del Estado estén al servicio de todos los españoles?” Arrimadas, argumentando, pedía una forma de hacer porque, decía, “España no es un botín a repartir”. El Presidente respondió con: Un canto, o lamento, a la meritocracia. La pérdida de apoyo electoral al partido de Arrimadas. Y más ordenes: No pactar con La Gürtel, tolerancia con las minorías; y no banalizar.

La tercera, de la portavoz del PP para la Vicepresidenta Primera, al presentarse preguntaba por los compromisos adquiridos por el Gobierno en la investidura. Pero la cambió para decir que el Ejecutivo desprecia la ley, dialoga con delincuentes, y pretende la reforma del Código Penal en beneficio de los independentistas, y para “la amnistía de ustedes”. Carmen Calvo contestó que advertía el cambio de pregunta y que, aunque podía evitarlo, iba a contestar. No lo hizo. como en el caso del color de ojos, olvidó lo que se preguntaba y respondió que le decepcionaba un discurso contra Cataluña. Después ordenó: Cumpla la Constitución y renueven el CGPJ.

La Cuarta, de Vox al Presidente, fue “¿Quien dirige realmente la política del Gobierno?” No respondió Sánchez, lo hizo Carmen Calvo. Pero su respuesta, como en el caso del color de ojos, fue como un ladrillazo en ventano: “Usted quería una palanca para un mitín”

Las cuatro siguientes las contestó el Vicepresidente Pablo Iglesias.

La del Secretario General del PP era sobre Prioridades del ministerio con respecto a la Dirección General de Políticas Palanca. La enlazó con la persona encargada de ellas, hacer algo por los agricultores, y la imposición de tasas Tobin (grava movimientos bancarios) y Google (tasa digital). Iglesias dijo confiar en la persona que eligió (Cartero con licenciatura y máster). Y explicó que esas políticas tienen por objetivo desarrollar. Como en el caso del color de ojos, no entró en las prioridades pedidas ni en los efectos y consecuencias de las tasas frente a las Políticas Palanca.

La siguiente, de la diputada del PP Prohens, iba dirigida a la Ministra de Igualdad, pareja de Iglesias y madre de sus hijos, pero la contestó él, acaso por evitar a la señora el asunto: “¿Considera que el Gobierno ha actuado de forma negligente en el caso de la explotación sexual de menores tuteladas en Baleares?” Con voz apagada, monacal, Iglesias intentó evitar la respuesta “Hay cuestiones que no deberían entrar en la disputa política, en esto deberíamos estar todos juntos”. Pero Prohens volvió al meollo: “Su feminismo no nos defiende a todas. Hablamos de los responsables que ustedes no vigilan. Dónde están, no se ven las mujeres de Podem. Las mujeres del PP defienden a las mujeres, las de Unidas Podemos bajan la cabeza”. El ardor, entusiasta, produjo el aplauso de su grupo y otros diputados. Iglesias, sin entrar en la pregunta, acabó con un reproche: “Confrontación en otros temas, si lo busca en esto demuestra una profunda indignidad”.

La siguiente la hizo la diputada de Vox Borrás “¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para proteger a los menores bajo tutela pública que son objeto de abusos sexuales?” Iglesias, en el tono anterior, citó la iniciativa del Gobierno con una ley para proteger a los niños. Pero Borrás, interesada en la explotación sexual de niñas, fue al fondo: Se les debería caer a ustedes la cara de vergüenza por no condenar el abuso de menores. En la investigación cautela, qué cautela. Hay víctimas de primera y segunda. Su negativa a una Comisión de Investigación es una impostura. Ley de Protección mientras no investigan un caso como éste. Como el de su aliada Oltra, que ocultó el caso de abuso de su marido. Llevan semanas haciendo auténticos malabares para evadir la responsabilidad y no condenar el abuso sistemático de menores en Palma de Mallorca. Iglesias, en vez de entrar en lo que preguntaba Borrás, como Calvo, optó el color de ojos. Pero con ladrillazo: Mal nacidos los varones que han prostituido a menores. Sus votantes son mucho mejores que ustedes y no van a entender que intenten sacar rédito político a un tema como este, “eso es repugnante incluso para un fascista”

También hubo otras preguntas. A la vicepresidenta cuarta y a ministros: Las respuestas fueron, como en el símil del color de ojos, alguna con ladrillazo en ventano. Aunque hubo dos sin ladrillo pero con ventano: La número 11, de Íñigo Errejón, al ministro de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, sobre control de precios en alquileres de viviendas, que sirvió de relax a un Ábalos afectado por su entrevista con la Vicepresidenta venezolana en Barajas. Y la 13, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, que en sentido estricto no es una pregunta para Control al Gobierno, sino lo usado por quienes lo apoyan para coba al banco azul: ¿Qué balance hace del trabajo del Gobierno en este primer mes en materia social?

La Sesión acabó con Cuatro Interpelaciones urgentes. Y dos apuntes: La Mesa del Congreso dispuso una Sesión de Control con carencias en la que el Gobierno, permitido por la Presidenta del Congreso, faltó al respeto a sus interlocutores, al electorado, al Congreso de los Diputados y a lo que representa. A falta de respuestas, Ladrillazo en ventano y Control al Gobierno.