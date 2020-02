“Sería un sueño ir con Antonio Banderas a representar A CHORUS LINE en Broadway”

Pablo Puyol nació en Málaga, se matriculó en la Universidad de su ciudad natal para cursar Biología pero pronto se dio cuenta que prefería estar trabajando como actor, cantante o bailarín sobre un escenario que no con fórmulas. Desde hace tiempo se ha venido creando, con su trabajo, un nombre en el teatro musical. Tiene un cuerpo trabajado a base de hacer mucho ejercicio y llevar una vida sana, y una voz perfectamente acoplada a las notas del pentagrama. Por teléfono convence y fascina, tiene las ideas muy claras, va de frente, es cordial y, por encima de todo, ama su trabajo. Este viernes estrena en el teatro Tívoli de Barcelona el musical A CHORUS LINE.

Un musical que ha traído a España el conocidísimo actor Antonio Banderas. La obra se estrenó a finales del pasado año en el Teatro Soho, propiedad del actor y con sede en Málaga. Allí fue el propio Banderas quien interpretó el principal papel, el de Zach. Ahora le ha pasado el testigo a Pablo Puyol para que sea Zach en las representaciones que tendrán lugar en Barcelona y Madrid.

A CHORUS LINE es uno de los musicales emblemáticos de la escena mundial. Se estrenó en el año 1975 en Broadway y estuvieron allí durante quince años consecutivos, obteniendo 9 premios Tony y un Pulitzer de teatro. Consiguiendo pone en primer plano a los bailarines que en aquel momento no ocupaban un lugar destacado en el mundo del espectáculo.

Michael Bennett, el director de la obra, propuso a los bailarines que hablaran de su vida, de sus deseos, de sus problemas, con esta base creó este musical que hoy, aún, tiene plena vigencia, no sólo por su espectacular banda musical sino también por los problemas entonces tratados que hoy, desgraciadamente, siguen vigentes.

Hace un año, cuando se conoció la noticia de que Antonio Banderas iba a comprar un teatro en Málaga usted dijo que le llamaría para ver si podía trabajar en alguna de sus producciones. Ahora es el protagonista de “A CHORUS LINE”, producido por Banderas, ¿le llamó? No, eso fue una broma, es muy interesante el trabajo que hace Antonio, he seguido su carrera y le admiro profundamente porque ama su trabajo y se lo curra mucho. Me enteré de que en Madrid se hacían pruebas para trabajar en A CHORUS LINE y me presenté a ellas, sin llamar a Antonio ni que él me llamara a mí. Hice varias pruebas, no sólo una, pruebas duras, como debe ser, y tal cómo es nuestra profesión, y salí seleccionado para trabajar en este musical.



Este musical ha sido uno de los más premiados a lo largo de los años y de las diferentes representaciones que se han venido haciendo, Broadway, San Francisco, el West End de Londres y muchas otras ciudades. Lo han visto más de seis millones de espectadores. ¿Le da miedo? Vamos de la mano de Antonio Banderas, se ha contado con una de las coreógrafas creadoras de este musical, hay un elenco maravilloso, creo que uno de los elencos más talentosos con los que jamás he trabajado. Son muchísimas cosas las que tiene buenas esta producción de A CHORUS LINE, ser, en la ficción, el director de todo esto es increíble.

Comenzó en el mundo del musical con “Grease”, pero en alguna ocasión ha dicho que le gustaría hacer el papel protagonista de “Los Miserables”, dos grandes obras del teatro musical. Es cierto, en 1997 comencé con “Grease” en Madrid, y, para mí, sería un sueño poder interpretar el personaje de Jean Valjean en “Los Miserables”, es una de las espinitas que tengo clavadas, en la última versión que se representó en España estuve a punto de hacerlo, llegué a la final, pero no fui seleccionado en el casting. Eso suele pasar, pero espero algún día poder hacer este personaje.

¿Cómo se lleva el acudir a un casting y quedarse con la miel en la boca sin ser el seleccionado para el papel? De la mejor manera posible, no es fácil estar todo en examen todo el tiempo. Siempre digo que esta profesión es durísima porque o bien estas examinándote ante el público o ante la persona que hace el casting o el director de la obra que aspiras a representar. Siempre estás examinándote ante alguien y eso es muy duro. El casting que hice para A CHORUS LINE es uno de los que más orgulloso me siento, y donde mejor creo haber estado fue en el de “Los Miserables” y “Jesucristo Superstar “ y no me cogieron, y sin embargo en otros que no me sentían tan bien, ni tan a gusto, me dieron el papel, nunca sabes cómo acabarán esas pruebas, porque también es verdad que al fin y al cabo estás compitiendo con otras personas y aunque tu tengas un muy buen día y lo hagas perfecto para tus capacidades a lo mejor hay otro que es mejor que tu para ese papel. Lo que si me duele es encontrar en un casting a alguien que es peor que yo u otros compañeros y que le acaben dando el personaje por cualquier motivo.

¿No siempre tenemos un buen día, cómo lo hace para salir al escenario y que todo sea perfecto? Uno tiene que ser profesional y parte de nuestro trabajo consiste en eso, cada profesión tiene sus cosas y cada uno intenta llevarlo lo mejor posible. Yo subo al escenario todos los días, tienes días buenos, días malos, y días que no te apetece ni subir al escenario, igual que cualquier otra persona, pero hay que tener en cuenta a todas aquellas personas que han pagado su entrada y tienen el mismo derecho que la que vino ayer o a la que pueda venir mañana, entonces tienes que dejar en el camerino todas las cosas que te preocupan, porque en el escenario has de estar al cien por cien, estés como estés. Y lo haces, como puedes, porque al fin y al cabo es parte de tu profesión.



Banderas estrenó y protagonizó la obra en Málaga. ¿Cree que la gente puede intentar hacer comparaciones entre ustedes dos? No tengo miedo a que eso pueda pasar porque en principio él no está, estaba cuando hacíamos la función en Málaga, si alguien vio la obra en Málaga y vuelve a verla en Barcelona y hace sus comparaciones estoy muy tranquilo con ese tema. Antonio, lo ha dicho por activa y por pasiva, ya me dejó en su momento el testigo del personaje de Zach, a partir de ahora lo llevo yo con mucho orgullo y con muchas ganas de que ojalá al público le guste tanto mi trabajo como el del resto de los compañeros, que son maravillosos. .

Cuando dejó los estudios y la posibilidad de un trabajo seguro por una profesión tan insegura como esta, ¿cómo se tomó su familia esta decisión? Le tengo que agradecer a mi familia que cuando dije que dejaba mis estudios para estudiar Arte Dramático lo primero que me preguntaron era si estaba seguro de la decisión, y cuando les dije que sí, me dijeron que adelante, en ningún momento tuve un reproche. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos porque entiendo que cuando se ven este tipo de profesiones que son tan inestables y que nunca sabes lo que harás mañana, puede entrar la duda, de todas maneras creo que al final uno tiene que hacer lo que le gusta, y siempre vas a ser mucho más feliz haciendo lo que te gusta, aunque no vivas tan bien como está establecido socialmente. A veces uno puede ser mucho más feliz con menos bienes pero haciendo aquello por lo que realmente se siente pasión.

¿Hay posibilidad de ampliar las cinco semanas que van a estar en Barcelona? No hay posibilidad de hacer más días de los programados porque el día 4 de abril estrenamos en Madrid. Estaremos en Barcelona hasta el 29 de Marzo y espero que el público de Barcelona y del resto de Catalunya venga a ver este musical porque es una obra que vale la pena.

Ahora interpreta un gran papel, ¿qué es lo que le gustaría seguir haciendo? Este es un trabajo muy importante en mi carrera, pero todavía me quedan muchos años por delante y espero seguir trabajando, adoro este trabajo, seguiré subiendo a los escenarios, poniéndome delante de una cámara, durante muchos años y ojalá vengan muchos más trabajos, algunos serán peores, otros mejores, más o menos importantes, pero lo que al final merece la pena es que en el día a día siempre tengas trabajo e ilusión por trabajar.

¿Por qué durante años se ha considerado el mundo del musical como de segundo rango? Nunca entendí porqué se consideraba que los profesionales que trabajaban en el musical eran considerados como medio cantantes o no muy buenos actores. Se valoraba este trabajo de una manera extraña. Con el tiempo se ha demostrado que cuando subes al escenario para hacer un musical tienes talento en varias disciplinas y si no es así, sino eres muy bueno, no tienes cabida en el escenario. Hay que estar bien física y vocalmente para superar la presión de cada día. Afortunadamente ahora hay grandes escuelas de las que sale gente muy bien preparadas, tengo la suerte en esta obra de compartir escenario con gente muy joven que a sus veinte y pocos años están demostrando tener una gran formación como profesionales.

¿Hay trabajo para tanta gente joven como está saliendo tan bien preparada de las escuelas? Nunca va a haber trabajo para todos, es así, pero creo que la producción musical de este país ha ido subiendo mucho y cada vez son más los espectáculos que hay en cartel, es raro el año en que no se estrenan dos o tres nuevos, creo que hay mucho trabajo, obviamente también somos muchos y es imposible que todos estemos trabajando a la vez, pero creo que la salud del musical es muy buena, y que uno tiene que saber que cuando se dedica a esto el trabajo nadie lo tiene asegurado, ni siquiera las grandes estrellas, se sabe que no va a ser fácil y que hay que luchar mucho para conseguir tener un puesto en alguno de los musicales en cartel. Pero nadie dijo que fuera fácil.

¿Le gusta Barcelona? Me encanta, hice “Rent” en 1998, y estuve en Barcelona un año y pico, y luego hice “La Bella y la Bestia” con una producción que vino de Madrid, también estuve unos ocho meses, y mi disco personal lo grabé en esa ciudad, he pasado muchísimo tiempo en Barcelona, cuando hice “Tu Cara me suena” se grababa en unos estudios situados en las afueras de las ciudad aunque prácticamente no pisábamos Barcelona, siempre enclaustrados entre el hotel y el plató. Pero he pasado más de tres años en una ciudad que me encanta, Barcelona, e incluso “parlo una mica de català” .

Después de Barcelona y Madrid A CHORUS LINE, ¿irá de gira por España? Hay teorías y rumores que dicen que después de Madrid vamos a ir a Broadway donde Antonio Banderas interpretaría a Zach y yo a Alan, aunque no está confirmado pero cada vez que se habla de ello se nos mueven cositas por el estómago. Si finalmente se va para todos los que formamos parte de la compañía sería un sueño poder actuar en Broadway. .

¿Depende de Broadway? Supongo que depende de muchos factores que no están en mis manos, ni conozco, imagino que no debe de ser fácil que una compañía llegue a Broadway para hacer un musical como éste, no sé cuáles son los problemas ni si los hay, a lo mejor no los hay y simplemente no nos están diciendo todo, yo que sé, no lo sé, yo no sé nada, sería la primera vez que se haría en castellano que eso es muy importante para todo el público latino, ojalá que se vaya allí, que nuestros deseos se cumplan y que podamos hacerlo y contarlo.