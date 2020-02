Marqués de Cáceres, con presencia en 140 países, celebra su 50 aniversario Enrique Forner fundó, en 1970 Marqués de Cáceres, una alianza histórica entre una familia emprendedora dedicada al mundo del vino y de los mejores terroirs y viñedos de la Rioja Alta Jaime Ruiz de Infante

viernes, 21 de febrero de 2020, 09:13 h (CET)



Su larga experiencia en Burdeos, con la propiedad de dos Chateaux, revolucionó el concepto del vino de Rioja con un modelo empresarial enfocado exclusivamente en la calidad. Una obsesión que hoy sigue siendo el leitmotiv de su hija, Cristina Forner, clave en la internacionalización de Marqués de Cáceres, quien dirige la bodega con el orgullo y la experiencia de una de las grandes familias de España.

“Los años pasan y sumamos medio siglo de experiencia, creando vinos singulares, innovando y sorprendiendo. Por ello lanzaremos nuestro vino 50 Aniversario, una producción limitada de 1970 botellas, en memoria a nuestro fundador Enrique Forner. Una vez más, comenzamos un nuevo año lleno de proyectos dinámicos donde la marca vive y se desenvuelve activamente ante las tendencias de los mercados y, seguiremos trabajando con ilusión y con muchas más propuestas sobre la mesa”. Afirma Cristina Forner.

El nombre de la Bodega Fue cedido por un viejo amigo de la familia Forner, D. Vicente Noguera Espinosa de los Monteros, Marqués de Cáceres y Grande de España. El marquesado tiene su origen en el siglo XVIII y fue otorgado por el Rey de España al Capitán de la Real Armada Española Don Juan Ambrosio García de Cáceres y Montemayor en agradecimiento por sus sobresalientes servicios a la Corona en la guerra del Reino de las Dos Sicilias. En el día de hoy, el actual Marqués de Cáceres, D. Juan Noguera continua unido a la Bodega.

Actualmente las bodegas de Marqués de Cáceres están asentadas en las Denominaciones de Origen de: Rioja, Rueda, Ribera del Duero, Cava y Rías Baixas; de esta última denominación, el vino “Deusa Nai 2018” obtuvo la distinción de ALBARIÑO DE ORO en el Concurso Albariños al Mundo 2019 celebrado en Zurich, Suiza.

Marqués de Cáceres Gaudium En latín, gozo, es un tinto de Tempranillo con un pequeño toque de Graciano elaborado por Marqués de Cáceres en la D.O. Ca. Rioja, bajo la profesionalidad de dos famosos enólogos: Fernando Costa y Emilio González.

Ambos afirman que Marqués de Cáceres Gaudium es un vino elegante de influencia francesa, rico en matices y armonioso. Han obtenido este tinto con uvas procedentes de viñedos con una edad media de 70 años, incluyendo una parcela de 1,5 hectáreas de viñas pre-filoxéricas de más de un siglo. Una cuidada vendimia, en cajas de 15kg. mantenida en cámaras frigoríficas durante 2 días, para empezar lentamente la fermentación y alargarla, y así extraer más compuestos sin riesgos de oxidación, durante 10/12 días, con levaduras indígenas a temperatura de 28º C., la maloláctica tuvo lugar en barricas.

La cata Rojo picota, borde granate. Sinfonía de aromas de fruta negra: cerezas, moras, ciruela y tostados; toques balsámicos, guindas, cacao en polvo, café y maderas nobles. En boca, se muestra goloso, elegante, untuoso, con gran estructura, taninos pulidos, recuerdos de fruta silvestre, café y chocolate negro. Un retronasal permanente invita a nuevas degustaciones y estar presente en celebraciones importantes y mesas bien vestidas. Buen compañero de elaboraciones de chefs Michelin; platos de cuchara de la abuela, carnes al carbón, asados castellanos y quesos curados asturianos.

Ficha técnica DO ca Rioja Variedades: Tempranillo 95% Graciano: 5%. Crianza: en 122 barricas nuevas de roble francés durante 18 a 20 meses y 2 años de afinamiento en botella antes de salir al mercado. Producción 27.400 botellas. Graduación alcohólica: 14,5% Vol. Temperatura de servicio:15º C. Precio: 36,75 €. Calificación: 97.

