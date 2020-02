Byhours aporta las 3 claves infalibles para mantener viva la llama en la pareja Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 16:54 h (CET) Tras el momento más romántico del año: San Valentín, las parejas vuelven a la normalidad, y tienden a relajarse y ser menos detallistas o perder ese momento efusivo concentrado en un día. Pero, ¿es posible celebrar San Valentín los 365 días del año? BYHOURS, la plataforma líder online de reservas de hotel por horas ofrece, a través de un estudio realizado a sus usuarios, y basado en las conclusiones de diferentes expertos y científicos en la materia, tres claves para no perder la pasión y que la llama siga Según estudios de Harvard realizados por Richard Swanton Schwartz, en el enamoramiento los químicos asociados con el circuito de recompensa inundan el cerebro, y producen respuestas físicas y emocionales: corazón acelerado, palmas de mano sudorosas, etc. Por otro lado, Helen Fisher, famosa antropóloga estadounidense, autora de Por qué amamos: Naturaleza y química del amor romántico y una de las expertas mundiales en el amor, asegura que los humanos han desarrollado tres sistemas cerebrales centrales para el apareamiento y reproducción: Pasión (deseo sexual), Atracción (amor romántico) y Apego (amor de pareja). Para este San Valentín BYHOURS realizó un estudio con el fin de saber cuáles son los aspectos más importantes para que una pareja funcione. Entre las más de 300 respuestas, destacan tres reglas que se repiten en más del 60% de las contestaciones:

Factor SORPRESA: Más del 40% de las respuestas abiertas incluyeron ejemplos para sorprender a la pareja. En San Valentín es más previsible el hecho de recibir un regalo o sorpresa, pero hacerlo sin previo aviso aviva la llama. Escapar de la rutina y compartir experiencias excitantes son buenas opciones, tanto en el noviazgo como en la vida en común.

Mantener viva la CHISPA: La chispa fue el segundo factor más repetido por los sujetos del estudio. Algunos aseguraron que la confianza absoluta en la pareja facilitaba todos los aspectos de la relación. Mantener la llama viva es complicado, pero si se cuidan los detalles todo es posible. Cada día hay que sorprender para no caer en la monotonía: vendar los ojos o realizar masajes, son algunas de las opciones más destacadas.

Factor NOVEDAD: Es otro de los más destacados por las parejas encuestadas por BYHOURS. Realizar cosas nuevas hace que se renueve la forma de ver al compañero o compañera de viaje. Helen Fisher, al hilo de este aspecto, comentó los resultados del estudio de BYHOURS: “las parejas deberían basar su relación en novedades, novedades y novedades. Cualquier tipo de novedad impulsa la dopamina en el cerebro y esa es la actividad central de estar enamorado”.

Sorpresa, chispa y novedad. Todos son ingredientes para que el fuego siga vivo y no se apague poco a poco y de forma irremediable. En este sentido, Ramón Nogueras Pérez, psicólogo, profesor universitario y especialista en terapia de parejas, comenta: "La clave para mantener la llama es doble: Por un lado, es bueno tratar de evitar la habituación, esto es, la variedad importa. Es inevitable una cierta rutina, pero es positivo intentar añadir actividades y situaciones nuevas que nos permitan redescubrir a nuestra pareja. Por otro lado, una de las cosas más importantes es entender cuáles son los sueños más importantes de nuestra pareja, y tratar de ayudarlas a cumplirlos, trazar lo que Gottman llama mapas de amor. Pocas cosas mantienen más viva la llama de una pareja que el pensar que tienes un compañero que te va a ayudar a lograr lo que sueñas".

En cuanto a BYHOURS, Irene Martínez, responsable de PR de la compañía, destaca que "en un sector como el nuestro, que trabaja al servicio del cliente, es importante entender como diferentes perfiles de los más de 250.000 usuarios que confían en nosotros utilizan el producto para mejorar sus vidas conyugales. Teniendo en cuenta que el 23,5% de nuestros usuarios utilizan BYHOURS con sus parejas, creímos importante descubrir porque funcionan sus relaciones y cómo mantienen la chispa en sus matrimonios".

