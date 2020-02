Mail Boxes Etc. anuncia un acuerdo con Oaktree Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 15:45 h (CET) MBE Worldwide (MBE) y Oaktree Capital Management, L.P. (Oaktree) anuncian hoy que han alcanzado un acuerdo definitivo hoy para que Oaktree adquiera una participación de hasta el 40% de la titularidad accionarial de MBE a través de distintas fases vía un aumento de capital por importe total de 120 millones de euros MBE Worldwide (MBE) y Oaktree Capital Management, L.P. (Oaktree) anuncian hoy que han alcanzado un acuerdo definitivo hoy para que Oaktree adquiera una participación de hasta el 40% de la titularidad accionarial de MBE a través de distintas fases vía un aumento de capital por importe total de 120 millones de euros. Los accionistas actuales de MBE, la familia Fiorelli, continuarán siendo propietarios de la mayoría del negocio.

MBE es un proveedor líder en soluciones de envíos, embalaje, impresión y marketing para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y consumidores a nivel mundial, principalmente a través de una red de centros propios y franquiciados que operan de forma independiente. La compañía hoy opera con tres marcas complementarias: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics y PostNet.

MBE se posiciona como partner estratégico en la cadena de valor del cliente ofreciendo soluciones a medida en el ámbito de las expediciones y la logística, enfocándose en la primera y última milla del envío y como proveedor local líder de soluciones personalizadas de impresión y marketing diferenciándose así en un mercado altamente fragmentado.

"Estamos realmente entusiasmados de que Oaktree se asocie con nosotros en nuestro negocio MBE", ha dicho Paolo Fiorelli, presidente y CEO de MBE. "Tenemos planes ambiciosos para aumentar aún más la posición competitiva de MBE, su presencia internacional y su fortaleza financiera en los próximos años. Para lograr estos objetivos, buscamos a un socio de inversión valioso con mucha experiencia y recursos con talento. Con Oaktree encontramos los dos".

"Estamos encantados de asociarnos con Paolo y su equipo para ayudar a impulsar su ambiciosa estrategia de crecimiento", dice Mario Adario, Managing director de Oaktree. "MBE opera en mercados muy prometedores y la compañía tiene un historial impresionante, una posición atractiva en el mercado y un equipo directivo inspirador. A medida que esos mercados van transformándose ante nuestros ojos, vemos una enorme oportunidad para apoyar a MBE en la próxima etapa de su viaje".

MBE Worldwide es reconocida en su sector por la sólida presencia global de sus marcas establecidas, ofreciendo una amplia cartera de productos y servicios relevantes para el mercado con una atractiva propuesta de valor para el cliente. El modelo de negocio de MBE, - basado principalmente en un sistema de franquicia, escalable, con ingresos crecientes y un sistema de soporte de primera clase- está bien posicionado en mercados dinámicos y en continuo crecimiento y puede contar con su red global y una solidez financiera consolidada en el tiempo. La estrategia de crecimiento inorgánica y un equipo de gestión orientado a resultados a largo plazo, continuarán construyendo un negocio basado en marcas coherentes con valores unificados.

MBE ha sido asesorado por Jefferies como único asesor financiero, Sidley Austin LLC y Chiomenti como asesores legales y PriceWaterhouseCoopers para los dos trámites.

Shearman & Sterling ha asesorado a Oaktree como asesores legales, Ernst & Young para los trámites financieros y Boston Consulting Group para los trámites de mercado.

Sobre Mail Boxes Etc.

MBE Worldwide S.p.A. («MBE»), holding familiar italiano con sede en Milán – Italia, es una de las mayores redes de Centros de Servicios convenientemente ubicados que ofrecen envíos, logística, impresión, servicios de marketing y comunicación a empresas y particulares. Los centros de servicios MBE son propiedad y administrados por empresarios franquiciados que reciben el soporte de equipos experimentados. Ofrecen a particulares y pymes soluciones a medida de las necesidades de sus negocios y actividades con un único y distinguido nivel de atención al cliente. MBE actualmente opera bajo tres diferentes marcas: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics y Postnet y su red global cuenta actualmente con más de 2.600 centros en 52 países,con más de 10.000 empleados y con unas ventas anuales combinadas de aproximadamente 918 millones de euros (FY2019).

Para más información sobre MBE Worldwide Group por favor visitar www.mbeglobal.com

MBE Worldwide Group

www.mbeglobal.com - www.mbe.it - www.mbe.es - www.mbe.de - www.mbefrance.fr – www.mbe.pl – www.postnet.com – www.alphagraphics.com

Sobre Oaktree

Oaktree es líder entre las empresas de inversiones globales que se especializan en inversiones alternativas, con $125 mil millones de dólares en activos administrados a 31 de diciembre de 2019. La firma enfatiza un enfoque oportunista, orientado al valor y riesgo controlado para las inversiones en crédito, capital privado, activos reales y cotización de acciones. La firma tiene más de 950 empleados y oficinas en 18 ciudades de todo el mundo. Para obtener información adicional, visitar la web de Oaktree en www.oaktreecapital.com

