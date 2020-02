La empresa experta en Family Office EFE&ENE alerta de los riesgos de implementar la Tasa Tobin Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 15:17 h (CET) Según Alejandro Martínez, socio de EFE&ENE: "Si se implementa la Tasa Tobin tendremos una bolsa aún más ineficiente y precaria, con efectos fiscales casi nulos, dado que el inversor extranjero elegirá otros mercados" La aprobación por parte del gobierno de un nuevo proyecto normativo que incluye esta nueva figura tributaria, la Tasa Tobin, no significa su inminente puesta en marcha. Supone sólo un paso más hacia su implantación real desde que el pasado febrero de 2019 el ejecutivo, de Pedro Sánchez anunciara su decisión de sacara adelante. Este impuesto consiste en el gravamen con un 0´2 % de las operaciones financieras de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros.

La tasa Tobin, que todavía tiene que pasar por el filtro parlamentario y ser aprobada en el Congreso, no sólo afectará a las empresas del Ibex 5 y a las compañías que cotizan en el mercado continuo, sino también a los fondos de inversión que las lleven en sus carteras.

No es la primera vez que se habla de la tasa tasa Tobin, una medida que, según los analistas debería ser aprobada a nivel comunitario para ser eficaz. El impuesto ha estado en la mente de varios ministros recientes de Hacienda de nuestro país. El antiguo titular de la cartera, el popular Cristobal Montoro ya trató de implementar esta medida durante su esta medida, con la que actual homóloga María Jesús Montero pretende recaudar 850 millones de euros.

Frente a las previsiones optimistas a nivel recaudatorio, que se complementarían con unos ingresos adicionales de otros 1650 por la tasa Google, son muchos los actores económicos que no sólo la ven inocua, por esa aplicación aislada en relación a otros países de Unión Europea, sino perjudicial para el mercado financiero.

De esta opinión participa el CIO del Multi Family EFE&ENE, Alejandro Martínez Fuster, para quien no sólo es ineficaz sino injusta: “No distingue entre los distintos tipos de inversores y se tasa a todo el que opera en el mercado, sea un trader intradía o un inversor a largo plazo. En consecuencia, se perjudica al 100% de los participantes en el mercado.

En segundo lugar, no funciona. Todos los participantes del mercado lo abandonan si pueden”.

Para el experto en finanzas, “el escenario resultante es frágil e ilíquido, ineficiente, precario, y , en consecuencia, deja también de cumplir su función”.

Desde INVERCO, Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, se advierte que la medida concluiría para los fondos de inversión con pérdidas de en torno al 7´4%. En un reciente informe, su presidente, Ángel Martínez-Aldama, asegura que se desincentivará la inversión en la renta variable española.

En esta misma dirección vierte su escepticismo contra la Tasa Tobin, el socio director de EFE&ENE: “Si las transacciones son más costosas se demandan menos, se reduce el volumen de negociación y los mercados se vuelven más ineficientes. Esto son datos indiscutidos, demostrados una y otra vez por la investigación sobre la medida en otros mercados. Un mercado como el español, ya de por sí pequeño y dependiente de los inversores extranjeros sufrirá. Si Tobin se implementa tendremos una bolsa aún más ineficiente y precaria, con efectos fiscales casi nulos dado que el volumen simplemente elegirá otros mercados”.

Muy al contrario, la ministra de economía, Nadia Calviño, ha tratado de restar importancia a futuros perjuicios que pueda tener esta decisión del Ministerio de Hacienda, asegurando que “ la tasa Tobin', no afectará significativamente a la liquidez o al funcionamiento de la Bolsa española” .

………………………………………………………

Alejandro Martínez - Socio Director de inversiones

Alejandro Martínez posee más de 20 años de experiencia directa en inversión financiera y finanzas corporativas. Licenciado en ADE por la Universidad de Valencia y Máster Bursátil y Financiero por la FEBF. Procede del ámbito de gestión en Morgan Stanley SV y es socio fundador y director de inversiones de EFE&ENE.

Es consejero de distintas sociedades de inversión y diseñador de los sistemas de inversión cuantitativa que utiliza EFE&ENE. Ha impartido numerosos cursos, conferencias y sesiones de trabajo, y es colaborador habitual como experto en materia de inversión en distintos medios de comunicació.

EFE&ENE es la consultora multidisciplinar líder en ofrecer soluciones personalizadas de gestión e inversión para grandes patrimonios, grupos familiares y grupos empresariales. Su actividad está enfocada a e enfoca a atender las continuas necesidades de organización protección e inversión del patrimonio bajo una mirada profesional y experta, asegurando la entrega de una solución completa y que le aporta un valor real y medible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Byhours aporta las 3 claves infalibles para mantener viva la llama en la pareja EEUU otorga el Premio Blue Ribbon de Homeschooling en matemáticas a la española Smartick La Clínica Rozalén explica cómo y cuánto hay que estirar Escuelas de Barcelona y Madrid buscan en las matemáticas una ventaja competitiva Valladolid estrena la identificación biométrica en el Ecommerce Tour