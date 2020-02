El Camping Bella Terra presente por cuarto año consecutivo en la Ferie For Alle de Herning Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 14:21 h (CET) El salón se celebrará del 21 al 23 de febrero en la ciudad danesa de Herning El Camping Bella Terra estará presente un año más, en la Ferie For Alle de Herning, la principal cita de la industria turística del mercado escandinavo, que tendrá lugar desde este viernes y hasta el domingo en el recinto ferial de MCH Messecenter. Se trata de un salón muy popular dirigido tanto a profesionales de la industria como a particulares. La feria ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, consiguiendo una participación cada vez más internacional. La edición de 2019, reunió a 1.131 expositores, y visitaron el evento más de 60.000 personas.

El Camping Bella Terra estará ubicado en el Hall M, en el stand 9768, que se convertirá en la zona de trabajo, con el objetivo de dar a conocer el establecimiento turístico e incrementar los viajeros procedentes del país y en extensión del mercado nórdico.

Mikkel y Bodil Andersen, matrimonio danés asiduo al camping volverán a ser una edición más, los encargados de representar el alojamiento turístico en dicho salón.

"Nuestro objetivo en Herning es atraer a través de un trato muy cercano la atención del mercado escandinavo, que en los últimos años representa una parte muy importante de nuestro negocio fuera de la temporada alta. El matrimonio Anderesen, son los mejores representantes para transmitir esta filosofía" señala Vicenç Fernández, director del Camping Bella Terra.

El alojamiento turístico situado en la localidad costera de Blanes, abrirá sus puertas el próximo sábado 28 de marzo y prolongará la temporada hasta el 12 de octubre.

Más sobre el Camping Bella Terra

El Camping Bella Terra es un camping familiar, situado en una de las mejores playas de la Costa Brava, la Playa de S’Abanell, en la localidad de Blanes, villa marinera denominada el ‘Portal de la Costa Brava’. La playa recibe año tras año, el distintivo de Bandera Azul, que concede la Comunidad Económica Europea, en las playas y fondos marinos de alta calidad. El camping cuenta con un sinfín de servicios e instalaciones para poder disfrutar de unas vacaciones inolvidables en familia o con amigos.

