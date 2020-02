‘Maestros de la Costura’ selecciona a Masaltos.com para vestir a Lorenzo Caprile Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 12:37 h (CET) El modisto calzará los zapatos de diseño que aumentan la estatura fabricados por la compañía española durante la nueva temporada del programa Masaltos.com, la empresa española especialista en calzado para aumentar la estatura de los hombres hasta siete centímetros, ha comenzado a vestir al modisto español Lorenzo Caprile. El famoso juez de ‘Maestros de la costura’ de Televisión Española (TVE) calzará unos Masaltos durante toda la nueva temporada del programa que se emite los lunes por la noche en La 1 de Televisión Española.

En el primer programa de la nueva temporada, Caprile ha vestido varios elegantes modelos de Masaltos.com, lo que le ha permitido aumentar su estatura y presencia ante las cámaras. Los modelos de Masaltos.com que el modisto usará en los próximos capítulos del talent show son unos Preston en color negro, unos Alexandro en camel, unos Bardolino en negro, unos Birmingham también en negro y, para finalizar, unos Boston en marrón.

Además de calzar al modisto, la empresa familiar será colaborador y recibirá feedback de la televisión pública sobre la repercusión de esta iniciativa. El acuerdo con ‘Maestros de la Costura’ se enmarca dentro del plan de generación de imagen de la compañía. El objetivo es potenciar el reconocimiento de marca de un producto tan particular como son los zapatos con alzas, y que perdure en la mente del consumidor.

Entre estas acciones se encuentran la colaboración que Masaltos.com desarrolló con el programa ‘En tu casa o en la mía’, presentado por Bertín Osborne, el spot de televisión emitido en Antena 3 para conmemorar los 25 años de Masaltos.com o la contratación de Pablo Román, que fue Míster Sevilla y segundo clasificado en Míster España, como imagen de marca.

Lorenzo Caprile tiene un bagaje de más de 25 años que le han convertido ya en un clásico de la moda española. Tras finalizar sus estudios en el Fashion Institute of Technology de Nueva York y en el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia y pasar por diferentes firmas italianas en su juventud, Caprile fundó en 1993 su propio taller. Se especializó en moda nupcial y de ceremonia. Sus diseños siguen un estilo clásico, en línea con su ´maestro´ Manuel Pertegaz.

Caprile ha mantenido durante años una colaboración con la Casa Real. A través de esta contribución, diseñó el traje de novia de la infanta Cristina y en 2004 se hizo famoso su vestido rojo que lució la Reina Letizia en la boda de Mary y Federico de Dinamarca. Desde 2012, Caprile es también figurinista de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España. En 2017, la revista LOC de El Mundo lo incluyó entre los 50 homosexuales más influyentes en España. Ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Desde 2018, Caprile es -junto a María Escoté y Alejandro Gómez Palomo- uno de los tres jueces de ‘Maestros de la costura’, el talent show de TVE presentado por Raquel Sánchez Silva.

“Nuestros zapatos siempre se han asociado a personalidades muy famosas, como Tom Cruise o Nicolas Sarkozy, entre muchos otros. Es un honor que un ilustre como Lorenzo Caprile pase a ser otro gran personaje que los lleve”, apunta Antonio Fagundo, CEO de la empresa.

Por la singularidad de sus zapatos para ayudar a los hombres a ganar estatura de manera imperceptible para los demás, Masaltos.com ha encontrado en Internet su mejor canal de venta. La empresa vende ya más de 15.000 pares de zapatos al año, de los que el 95% son pedidos online, y tiene clientes en 120 países de todo el mundo. Masaltos.com comercializa más de 100 modelos de zapatos diferentes para ceremonia, de vestir y moda casual. Entre sus más de 80.000 clientes en todo el mundo figuran empresarios, directivos y personalidades del mundo político y social, así como hombres de cualquier edad interesados en ganar estatura.

Zapatos para mujer

Tras 25 años haciendo a los hombres 7 centímetros más altos a través de internet, la empresa ha creado una nueva colección de zapatos de mujer denominada Olivia Nature. La nueva marca aprovecha el conocimiento y la experiencia acumulados por el equipo directivo en estos 27 años. Siguiendo el modelo de Masaltos.com, los zapatos de Olivia Nature se venden exclusivamente por Internet y se entregan a domicilio en 24-48 horas en cualquier punto de Europa. A diferencia del calzado de Masaltos.com, estos zapatos no aumentan la estatura, ya que las mujeres pueden utilizar tacones tradicionales.

