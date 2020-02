La cadena de outlets urbanos multiproducto Sqrups! inaugura un nuevo establecimiento en Madrid Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 11:57 h (CET) Prevé cerrar el ejercicio con 12M de facturación, un 20% por encima de los alcanzados en 2018 La compañía Sqrups! ha inaugurado su 18º outlet urbano en la Comunidad de Madrid. El nuevo establecimiento, está ubicado en el Paseo de las Delicias, 138.

Se trata de un amplio local de 125 mt2 en el que los clientes podrán encontrar productos procedentes de stocks, descatalogados, restos de serie, liquidaciones, excedentes de fabricación o de siniestros de una amplia variedad de sectores como la alimentación -desde alimentos alimentos básicos de panadería y bollería, hasta productos como conservas, mermeladas, zumos, pates, cafés y tés importados, vinos, etc- droguería, papelería, moda, calzado, jardín, menaje o electrodomésticos.

Con esta primer apertura del año, la joven cadena española alcanza las 60 tiendas (12 propias y el resto franquiciadas) y consolida a nivel nacional un modelo de negocio gracias al que prevé concluir el ejercicio con 12 M€ de facturación, un 20% por encima de los 10 millones alcanzados en 2018.

“Sqrups es, desde su fundación en 2014, una empresa 100% comprometida con la economía circular” afirma José Luis Cumplido, director de expansión de la compañía. Todos sus productos proceden de stocks, de restos de serie, liquidaciones, excedentes de fabricación o de siniestros de múltiples sectores, por lo que cada día la oferta de la compañía varía, y lo que hoy puede comprarse, quizá mañana ya no esté disponible.

“Tradicionalmente, nuestro cliente ha valorado la oportunidad de comprar primeras marcas a precios de chollo. Sin embargo, en los últimos meses, y sobre todo desde que se anuncio la celebración en España de la Cumbre del Clima, cada vez es más frecuente escuchar en nuestras tiendas la satisfacción de los clientes de poder comprar artículos de alimentación, droguería, papelería, moda, calzado, jardín, menaje o electrodomésticos que, hasta ahora, iban directamente a la basura”, concluye.

En el 90% de los casos, la vida media de un producto de la compañía oscila entre unas pocas horas, y las dos semanas en el 90%. Un establecimiento medio de Sqrups! cuenta con cerca de 1.000 productos, el 50% de ellos pertenecientes a la gama de alimentación, con un precio medio de 0,80 euros. El 40% de estos artículos, en provienen de fábricas españolas y el resto de fábricas europeas. En muchos casos, se habla de unos excelentes vinos franceses que no pueden venderse en el canal tradicional por un cambio de packaging, o unas ofertas de café italiano que han quedado de una promoción, etc. En resumen, la compañía afirma que la vida media de su producto oscila entre unas pocas horas, y las dos semanas en el 90% de los casos. Además, la compañía ofrece la garantía de satisfacción 30 días en todos sus productos.

Sqrups! renueva completamente su propuesta comercial cada mes y medio, e incorporan unos 50 productos nuevos aproximadamente cada semana, lo que garantiza que cada vez que el consumidor acude a una de sus tiendas tendrá una oferta distinta.

“En Estados Unidos, afirma Iñaki Espinosa, fundador y director general de la compañía, existe desde hace 40 años cadenas similares a Sqrups! con más de 3.000 tiendas repartidas por todo el país. En Europa también operan grandes empresas de este tipo, sin embargo, y sorprendentemente, en España no existía hasta la fecha una empresa de estas características y queremos copar este mercado en los próximos tres años”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.