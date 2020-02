Marketing automation: cómo hacer email marketing inteligente este 2020 Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 08:02 h (CET) El nuevo año está cargado de nuevas tendencias en el email marketing; diseños minimalistas, incorporación de la IA (inteligencia artificial), ultra segmentación, etc. Mailify, la aplicación para hacer y enviar email marketing, sms masivos y marketing automatizado ofrece consejos prácticos para implementar esta estrategia de marketing directo de manera efectiva este 2020 ¿Qué es el email marketing inteligente y cómo utilizarlo este 2020?

El email marketing inteligente, es aquella técnica del marketing directo la cual gracias a la incorporación del marketing intelligence, ha apostado por el desarrollo de funcionalidades avanzadas, las cuales permiten una mayor optimización, eficiencia y comodidad en las campañas enviadas, mejorando la tasa de apertura, agilizando el procesamiento de los datos, suministrando informes más detallados y además reduciendo el volumen de trabajo de los equipos de marketing. ¿Cómo utilizarlo?

Mediante el uso de una aplicación inteligente

Una aplicación profesional de email marketing permite manejar grandes listas de contacto, segmentar de manera precisa los públicos objetivos como enviar en el momento adecuado las newsletters y hacer estrategias multicanales. Mailify además de ofrecer el servicio de email marketing, ofrece funcionalidades avanzadas para la creación de landing pages, formularios, pop ups; como para el envío de SMS masivos. Con Mailify implementar una estrategia multicanal es posible y rentable.

Funcionalidades inteligentes disponibles en Mailify

Eye tracking predictivo, el seguimiento ocular simula la visión humana y permite medir el impacto visual de los mailings y predecir las áreas que generarán mayor interés, incluso antes de enviarlas a los destinatarios. De este modo, podrás optimizar la presentación del mensaje para maximizar los resultados.

Heatmap, permite identificar las áreas más cliqueadas con el mouse por parte de los destinatarios y corregir la posición de los botones de CTA, enlaces e información importante.

Envío por intervalos, Con esta funcionalidad es posible agrupar los contactos y realizar envíos de emails en intervalos de tiempo previamente definidos. Con esta característica, los vendedores y el equipo de servicio al cliente pueden satisfacer eficientemente las demandas que provienen de las campañas de comunicación antes hechas.

Beneficios de usar una herramienta de email marketing inteligente

El email marketing inteligente trae consigo una serie de ventajas para la empresa, que abarcan aspectos desde lo económico hasta la agilización del tiempo de trabajo de los equipos.

- Reduce los costes: El proceso de automatizado de datos no requiere la intervención humana, por lo tanto se puede prescindir de una persona que realice esta función. Los resultados se muestran de una forma sencilla y el equipo de marketing solo tendrá que analizar los datos.

- Optimiza los procesos y el tiempo: Gracias a la integración de las nuevas tecnologías se agilizan los diferentes procesos y etapas de las campañas. Con la optimización se obtiene un ahorro del tiempo y los recursos. El recurso más favorecido en líneas generales será, el factor humano. Las áreas quedarán más “despejadas” para realizar tareas no tan sólo operativas.

- Es más inmediato: Los datos y registros son tan rápidos que podrás visualizarlos inmediatamente después de haber enviado la campaña, es decir, en tiempo real. Con un software inteligente podrás conocer estadísticas generales y específicos como tasa de apertura, clics, dispositivos, rebotados… que serán útiles para conocer más a la audiencia y para hacer envíos con mayor eficiencia.

- Mayor segmentación: El email marketing incluye características inteligentes como “opciones de filtro multicriterio” … edad, sexo, ciudad, etc. Con los datos antes mencionados llegar a un target específico es posible.

Acerca de Mailify

Mailify forma parte del grupo Francés Sarbacane Software, empresa pionera en el envío de emailing automatizado desde el 2001. Mailify ofrece soluciones innovadoras a más de 10.000 empresas de 90 países. El software está disponible en 6 idiomas (español, francés, inglés, portugués, alemán y holandés) y es la única aplicación que cuenta con un servicio de coach dedicado disponible vía telefónica, chat y email.

