El free tour, la mejor fórmula para que el turista conozca Córdoba

jueves, 20 de febrero de 2020

De las formas posibles de descubrir Córdoba durante las vacaciones o una escapada a esta ciudad de ensueño, el free tour se presenta como la forma más interesante, entretenida y económica según aquellos turistas que ya lo han probado.

Pocas cosas hacen sentir mejor que un viaje, un periodo vacacional disfrutando de entornos nuevos y desconocidos. Los sentidos y la curiosidad se despiertan al aprender nuevas tradiciones y rincones. Relacionarse con personas diferentes, probar sabores sorprendentes y sentir la libertad de poder recorrer calles, puentes, murallas, palacios, monumentos sin comparación posible, sin destino y sin prisas, renueva y reconforta. Si, además, se visita una ciudad como Córdoba acompañado de alguien que se dedica a ofrecer información fiel y exacta de lo que se está viendo en cada momento, el viaje será perfecto.

¿Qué es y qué ofrece un free tour? El concepto free tour se extiende por todas las grandes ciudades del mundo, pero sobre todo han tomado especial protagonismo por el viejo continente europeo. Los guías que se anuncian bajo este título, de forma libre y autónoma, se ofrecen a dar una idea global de la ciudad que se visita, esforzándose en hacerlo de forma amena y divertida. Se entregarán al máximo para quedarse con el turista el mayor tiempo posible, ya que de eso va a depender que reciba una cantidad económica mayor o menor por el trabajo realizado. Es aquí, por tanto, donde radica la diferencia fundamental que tiene este tipo de oferta turística con el de las agencias especializadas. Es el cliente el que pone el precio al trabajo del guía. Podemos afirmar, por tanto, que el término de free tour no es exacto, ya que al final se termina pagando cierta cantidad, pero ofrece la idea de que no está sujeto a tarifa alguna.

El pago Como es lógico, las dudas nacen en el momento de realizar el pago, que como se ha mencionado es personal y no supone una obligación ni está reglamentado por tarifa alguna. En el free tour, el cliente pone precio y paga al guía cuando se da por concluida la ruta o la visita. El valor dependerá de la dedicación, la información, el trato, la diversión e incluso la situación económica del viajero, entre otras variables.

Los free tours son empresas que concretan un lugar y una hora para el encuentro con el turista. Como norma general, el guía, que será fácilmente distinguible por su ropa o por un objeto diferenciador, como por ejemplo un paraguas, realizará un tour general de 2 o 3 horas por los puntos clave de la ciudad, siendo al final de esta ruta cuando tomará la propina de cada uno de los turistas que hayan participado.

Una característica de este tipo de tours es que el cliente o turista no está obligado en ningún momento a seguir con el guía; si en algún momento deja de interesarle la visita o la forma en la que se está realizando, podrá abandonarla al instante.

Esto no ocurrirá si el guía es bueno y le gusta su trabajo, como ocurre con el free tour que se realiza en la ciudad de Córdoba, considerado como uno de los de mayor calidad y prestigio.

Un free tour por Córdoba Si se quiere disfrutar de este tipo de servicio al turista recibiendo la mayor calidad posible, en Córdoba se localizan empresas especializada formadas por auténticos historiadores que ofrecerán la mejor y más fiel interpretación de los lugares que se visitan.

Lo más recomendable es conocer esta ciudad de noche y de día para no perderse absolutamente nada. De este modo, se podrá ver dos versiones diferentes de la ciudad encantadora, acogedora y mágica que es Córdoba.

Córdoba de día Las maravillas de Córdoba a la luz del día que nadie debería perderse, y que con un free tour como el mencionado se conocerán al detalle, debe empezar por la visita de la Mezquita, que es junto a la Alhambra uno de los mayores exponentes de la arquitectura andalusí, siendo además el emblema del arte omeya hispano musulmán.

Después, se deberá continuar el tour por espacios tan emblemáticos y bellos como su Puente Romano, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Plaza de la Corredera, la Judería, el Palacio de Viana, el Templo Romano, los Patios del Alcázar Viejo y las plazas típicas, como la del Potro o la de las Tendilla.

Por último, si se quiere visitar algo fuera de la ciudad, lo más aconsejable es dirigirse a la Medina Azahara, a unos 8 kilómetros de Córdoba, para contemplar los restos de la ciudad monumental que mandó a construir Abderramán III. Córdoba de noche

Y si de dia Córdoba es espectacular, una exclusiva ruta nocturna guiada, en la que se conozcan los hechos más sorprendentes y misteriosos no se queda en absoluto atrás

