El segmento de plata No quiero referirme en este caso a los falsos profetas. Me gustaría resaltar la labor callada y gratuita de muchos profesionales Manuel Montes Cleries

jueves, 20 de febrero de 2020, 09:43 h (CET) Llevo años dirigiendo y presentando un programa de radio dedicado a manifestar la labor de las distintas asociaciones que se dedican a la ayuda de todo tipo a los más necesitados. Siempre digo que seré feliz el día que desaparezcan dichas ONGs. Será porque la justicia y la correcta distribución de los bienes del mundo las haga innecesarias. Pero desgraciadamente los problemas de este tipo siguen en aumento y, consecuentemente, son imprescindibles hoy por hoy.



Esta reflexión viene motivada por la presencia callada de profesionales en activo que dedican una buena parte de su tiempo y de sus vacaciones en el desarrollo, de forma totalmente altruista, de sus capacidades como sanitarios, docentes, artistas o expertos en economía, arquitectura, costura, tecnologías modernas, etc., para atender a cuantos les necesitan.



Estos forman parte de ese grupo que sigue a Jesús de Nazaret, a veces, sin saberlo. Cada semana me encuentro en mi programa con gentes que han dedicado su vida a los demás. Personal sanitario de todo tipo que realiza atención médica y quirúrgica gratuita al terminar su jornada laboral. Empleados de banco que forman en economía doméstica a jóvenes y mayores de barrios periféricos.



Últimamente he podido conocer a los odontólogos y protésicos dentales que trabajan de forma altruista para la Fundación HÉROES, o conocido a través de la prensa la labor de BISTURÍ SOLIDARIO una ONG que se ha constituido de forma oficial después de haber realizado más de mil operaciones quirúrgicas en varios países africanos. Trabajos como los de Suman2+ con las gentes de la Caixa o Más nunca es menos en su hospital de Costa de marfil nos hacen sentirnos orgullosos de esos profesionales que son “las manos de Cristo en la tierra”.



El evangelio de San Mateo se refiere a los falsos profetas cuando los descubre por su forma de actuar. En este caso los hechos de estos voluntarios superan a la palabrería de tanto salvador de la patria desde sus trincheras. El Señor los reconoce: "Venid benditos de mi padre…"

