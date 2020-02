Hace 10 años, en un pasado incierto, cierta ministra... Extracto Ángel Pontones Moreno

jueves, 20 de febrero de 2020, 09:42 h (CET) SATURN DE ALCOBENDAS, 2010. Sección de cajas



-Buenas, ¿cuanto cuesta este Iphone?



-Iphona.



-Pero...



-Pera.



-No la sigo.



-No me siga.



-¿No hay otra caja?



-Eso es.



-¿Y ese IPod?



-Ipad.

