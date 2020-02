Dinero gratis: La estrategia de muchas industrias para atraer clientes Las empresas deben elevar sus contactos con potenciales clientes Redacción Siglo XXI

jueves, 20 de febrero de 2020, 09:35 h (CET) Uno de los elementos de la cultura emprendedora es el conocimiento, que la principal base del éxito empresarial, son sus clientes. Si la organización cuenta con una cartera constante de consumidores, el crecimiento de la compañía estará asegurado.

Con el acelerado desarrollo del emprendimiento y un mercado globalizado tan complejo, las empresas deben elevar sus contactos con potenciales clientes. Igualmente llevar a cabo todas las acciones para fidelizar la clientela actual.

Sin importar de qué sector sea la compañía, de producción continua, financiera, educativa, de juegos de apuestas como un casino sin depósito, etc. Es fundamental implementar algunas estrategias para mantenerse un paso adelante de la competencia.

Comprender como funciona la empresa es el primer paso Es imposible fabricar y ofrecer productos y servicios si no se comprende cómo funciona la empresa. Para captar la atención del cliente y atraerlo es fundamental saber todos y cada uno de los detalles del producto.

Hoy día los consumidores son más exigentes, tiene acceso a internet e investigan sobre lo que quieren comprar. Esto significa, que si no encuentran la suficiente información sobre lo que desean, lo buscarán con la competencia.

Identificar a los consumidores es la clave Será más sencillo hacer crecer la cartera de clientes si se conoce a los consumidores. Un gerente debe enfocarse hacia quienes van dirigidos sus productos y servicios y cómo resolverán los problemas y facilitarán la vida del público. Esto se debe, a que los clientes son diversos por tanto pueden ser alegres, exigentes, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, asustadizos.

El reconocido autor de gestión administrativa Peter Drucker afirmó en algún momento que “El objetivo de una compañía es crear clientes”. Pero, para lograr estoy hay que conocerlos para saber lo que necesitan.

Utiliza el inboud marketing como estrategia infalible Una estrategia de crecimiento empresarial, que no limita la oferta de productos y servicios solo a una localidad es el inboud marketing. El cliente se debe atraer, acompañar y asesorar durante el proceso de compra.

Usando el inboud marketing se puede seducir al cliente y convencerlo porqué es conveniente probar el producto. Cuando las empresas logran este paso, pueden afirmar que cuentan con una cartera de clientes fidelizada.

Ahora bien, las empresas deben emplear algunos recursos informativos; como por ejemplo: un sitio web, blog, redes sociales, donde se publique contenido de valor y relevante, además se pueda interactuar con el cliente. Lo que se busca es oír lo que necesitan, ganar la confianza del público y elevar la credibilidad que tiene la empresa. De esta manera, los fanáticos se convertirán en consumidores que pagan por el producto.

Crear alianzas estrategias En el mundo de los negocios las alianzas con organizaciones que oferten servicios complementarios, otorgan la oportunidad para usar esta sinergia a favor del crecimiento de la organización.

Por ejemplo, una compañía especialista en servicios SEO que decida crear una asociación con una empresa que diseñe sitios web. Esto permitirá impulsar nuevas relaciones no solo con los dueños de otros negocios, sino también con los clientes.

El principal objetivo de las alianzas empresariales es apoyarse e identificar sinergias, lo cual es una excelente estrategia para promocionar los productos y servicios. De manera que, se logre una mayor presencia en el mercado, debido a que se identifican en conjunto las necesidades y estrategias que pudiera tener el mercado.

Dar seguimiento periódico De nada servirán los esfuerzos para atraer clientes y oportunidades de negocios, si no se da un seguimiento. El seguimiento de la clientela no puede ser improvisado, debe existir un plan bien estructurado.

La idea no es solo conseguir clientes, la idea es que sigan comprando. Por esta razón, hay que usar diversas estrategias para contactarlos. Bien sea, por llamada telefónica, boletines, correos electrónicos, mensajes en redes sociales, etc.

