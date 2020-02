Lainfo.es: un periódico digital para saberlo todo Nace desde cero en el plano digital Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 20 de febrero de 2020, 09:08 h (CET) Los últimos años han supuesto una auténtica revolución para el periodismo. El papel de las nuevas tecnologías han tenido en el desarrollo de otras maneras de recibir la información ha hecho que este sector se haya tenido que reinventar por completo, dando pie a un nuevo modo de entender el consumo informativo. Esto ha hecho que el periodismo, lejos de morir, ha encontrado nuevas maneras de gritarle a la sociedad todo lo que pasa en el mundo, con la finalidad de consolidar unas bases populares informadas que sepan qué es lo que sucede a su alrededor.

La consecuencia inmediata de ello ha sido la creación de nuevas plataformas de noticias que han sustituido al tradicional periódico físico de papel. Uno de ellos es lainfo.es, un periódico estrictamente online que se centra en las noticias actuales de última hora que se suceden por todo el planeta. Con una interfaz sencilla e intuitiva, lo que pretende este medio no es otra cosa que acercarse a sus usuarios a través de una información contrastada y elaborada por un equipo de profesionales que se encarga de estructurar qué contenido es el que debe llenar portadas.

Los nuevos recursos tecnológicos han supuesto un nuevo reto para el periodismo tradicional Al contrario que otros medios de prensa escrita que se han tenido que adaptar posteriormente al escenario digital, este nuevo periódico nace desde cero en este plano. A través de los hechos noticiables más destacados del momento, su razón de ser no deja de ser el cumplimiento de la función que el periodismo tiene desde sus inicios: fomentar la cultura y la información, denunciar situaciones injustas y hacer de control de los poderes fácticos en beneficio de la ciudadanía. Esto es lo que busca Lainfo.es, contar la actualidad desde un prisma objetivo para contribuir en el refuerzo democrático e informativo, ambos tan necesarios para los días en los que vivimos.

Lo hace contando todo lo que sucede acerca de los temas que más demanda tienen en el plano social y clasificando cada temática de una forma sencilla, ayudando a los lectores en la búsqueda de la información específica que quieran conocer. Las secciones de Mundo y España son los epicentros de todo lo que sucede a nivel internacional y nacional respectivamente, haciendo una primera criba sobre lo que uno busca. A parte, las secciones de economía, cultura, deportes, tecnociencia, viajes y lifestyle hacen de este periódico una opción muy completa si lo que quieres es poder saber qué está sucediendo en tiempo real, y es que la actualización constante es la característica principal con la que opera su equipo editorial.

¿Una revolución periodística? Si hablamos de si se trata o no de una revolución periodística, la respuesta es clara: sí, y de qué manera. Las nuevas plataformas digitales enfocadas a la actualidad informativa no dejan de ser periódicos digitalizados, es decir, nacidos directamente para ser leídos a través de Internet. Es más, hoy en día este recurso ya se ha colado en nuestro día a día como una costumbre más; si antes íbamos a comprar el periódico al quiosco de la esquina, ahora abrimos nuestro smartphone o la tablet y leemos la información directamente desde la pantalla.

Y es que el periodismo se ha tenido que adaptar no solo a un cambio de paradigma por la aparición de las nuevas tecnologías, sino también a unos lectores que han pasado a ser usuarios activos. La sociedad se ha transformado enormemente, y por ende también la forma en la que nos comunicamos y relacionamos con el entorno. Además de pasamos el día interconectados, disponemos de unas nuevas herramientas de comunicación que estos nuevos medios han sabido aprovechar para poder acercarse más a sus públicos y de un modo mucho más efectivo.

Medios digitales como Lainfo.es ayudan a que la información llegue a una demanda mucho mayor y a que las audiencias aumenten gracias a la facilidad con que los usuarios pueden consumir la información. Esto es posible a la mejora de la accesibilidad que ofrece el espectro digital, que permite acceder a este servicio de un modo totalmente gratuito. Esto, sumado al uso de redes sociales y a la enorme difusión que tiene la red ha hecho que ya sean mayoría los lectores que se han aficionado a utilizar sus dispositivos para informarse de lo que sucede. Y por mucho tiempo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Radiografía de la conectividad: Así nos conectamos a Internet desde el móvil en España Canarias, Andalucía y la zona de Levante lideran el porcentaje de uso de 4G en España Cotilleo.es: una página de cotilleo por excelencia La mejor información de la farándula mundial Llega VIP Games, la plataforma con los juegos de toda la vida La plataforma estrena juegos típicos hispanos y de popularidad mundial ​Con más de un 45 %, España es el país europeo con mayor demanda de smartphones chinos Xiaomi es nuestra marca favorita, seguida de Samsung y Apple ​Dónde reparar tu iPhone en Córdoba En Reparación iPhone Córdoba están en busca permanente de nuevos valores y apasionados por la tecnología de iPhone y de iPad