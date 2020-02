Llega VIP Games, la plataforma con los juegos de toda la vida La plataforma estrena juegos típicos hispanos y de popularidad mundial Redacción Siglo XXI

jueves, 20 de febrero de 2020, 09:00 h (CET)

Todos tenemos un juego favorito al que nos encanta jugar, pero entre unas cosas y otras, no encontramos compañeros de juegos. Seguramente, en las idas y venidas al trabajo, viendo como otros viajeros del metro, tren o autobús están jugando con su móvil, hemos pensado cómo nos gustaría poder jugar a ese juego.

Hasta ahora, esto era tu problema, pero ha dejado de serlo. La plataforma global multilingüe vipgames.com estrena juegos típicos hispanos y de popularidad mundial. El primer juego español en la plataforma es el Chinchón, ese maravilloso juego de cartas tan tradicional en todos los pueblos de España.

Aparte de la selección inicial de juegos de cartas y de mesa multijugador, en el futuro VIP Games se expandirá con veinticinco juegos en siete idiomas. Vipgames.com sorprende a los jugadores no solo con juegos, sino también con herramientas interesantes para crear una comunidad inolvidable de juegos en línea, en donde podrás encontrar gente como tú, verdaderos fanáticos de los juegos de antaño.

Los juegos más entrañables Los juegos más populares incluidos en el lanzamiento son: el Chinchón, Corazones, Ludo, Backgammon, Dominó, Crazy 8's, Yatzy, Conecta 4 o Rummy. ¿Quién no ha pasado tardes inolvidables de su vida jugando a uno de esos juegos? Y, para los que añoraban volver a jugar a ellos, ahora vuelven.

Sorpresas y multiplataforma Pero, además, sólo por registrarse, los usuarios reciben regalos especiales directamente de los desarrolladores. Casualino JSC, los creadores de esta plataforma, tiene grandes sorpresas para ti como agradecimiento.

Pero, además, VIP Games tiene otras muchas ventajas. Se puede jugar y acceder a su cuenta en cualquier dispositivo Android, dispositivo iOS o navegador web. Por la alta calidad de los juegos, diseñados con Html5 la experiencia del jugador es la misma usando la aplicación o jugando en la web.

Basta tan sólo registrarse con tu correo, con tu cuenta de Google o directamente con Facebook para poder empezar a disfrutar de esos juegos de toda la vida. Recuerda que, como hemos dicho, tan solo por registrarse ya tienes un regalo sorpresa para ti.

Jugar con Amigos Esta plataforma tiene, también, otra cosa muy interesante y es su vertiente social. Con la opción “Invitar Amigos” puedes tener bonificaciones adicionales y abre oportunidades de hacer nuevos amigos en línea. También es posible enviar y recibir mensajes y regalos a través del chat privado.

De esta manera, podrás conectar con verdaderos fanáticos de estos juegos tradicionales, dispuestos a echar contigo un montón de partidas.

Pero, además, existe la opción de jugar torneos en vivo, en donde podrás ganar grandes premios y demostrar que eres el mejor en ese juego que tanto te gusta, contra verdaderos expertos como tú. ¿Quién ganará? ¿Eres tan bueno como crees? Demuéstralo en un torneo en vivo. La plataforma muestra las clasificaciones completas con los jugadores que son ganadores, los perfiles que más gustaron durante la última semana y todos los tiempos.

Personalización de los Juegos Para los más enganchados a los juegos de cartas y de mesa los anfitriones de VIP Games han preparado diversas posibilidades para personalizar el juego con muchísima precisión.

Otra característica interesante es que existe una suscripción VIP con la que es posible obtener acceso a más funciones que un jugador promedio. Por ejemplo, recompensas regulares, salas personalizadas, ofertas en la tienda y funciones sociales adicionales.

El desarrollador La Empresa Casualino JSC, una subsidiaria de Zariba Group SL, es un estudio de desarrollo de juegos con enfoque particular en juegos de cartas y de mesa de alta calidad basados en HTML5. Millones de usuarios en cuatro continentes y distintas idiomas disfrutan de los juegos de la compañía.

Con VIP Games, la empresa consigue tomar un nicho de mercado que estaba realmente abandonado a su suerte: los juegos tradicionales. Cuando todos los desarrolladores se han volcado por los videojuegos y los juegos de Casino, esta empresa ha optado por diferenciarse del resto y, además, cubriendo una demanda de fanáticos de estos juegos tan típicos y tradicionales que, hasta ahora no podían jugar en línea.

