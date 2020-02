Allianz Partners ratifica su compromiso y firma el Chárter de Flexibilidad y Teletrabajo Comunicae

jueves, 20 de febrero de 2020, 06:01 h (CET) Más del 25% de la plantilla de Allianz Partners se beneficia del teletrabajo, sumándose a las 75 empresas firmantes del Chárter de Flexibilidad y Teletrabajo “El Teletrabajo es calidad de vida. Desplazarme hasta la oficina supone levantarme dos horas y media antes de comenzar mi actividad, sumarme a cientos de coches atascados y perder 40 minutos como mínimo en aparcar. Si a las ocho comienzo mi jornada laboral, no hay huelga de metro, atascos, ni temporales que me impidan cumplir con mi horario y tampoco disfrutar de mi hija pequeña cuando termino”, Virginia López, compañera de la plataforma de Técnico de Allianz Partners España, disfruta del teletrabajo desde hace 9 años. Actualmente, el 80% de su tiempo de trabajo lo desarrolla desde su domicilio.

Como Virginia, más de 150 empleados de Allianz Partners España disfrutan del teletrabajo. La compañía de Asistencia, firma el Chárter de Flexibilidad y Teletrabajo, impulsado por la Fundación Másfamilia, con el objetivo de oficializar el compromiso con sus colaboradores, la sociedad y el medio ambiente.

La responsabilidad corporativa de Allianz Partners en materia de Teletrabajo data de 2007, cuando la empresa lanzó un piloto en el que participaron 40 personas del departamento de asistencia a clientes. En 2009 se inició un proceso de convocatoria anual, que cada año ha permitido ir incrementando el número de puestos teletrabajables.

La firma del Chárter Flexibilidad y Teletrabajo, refuerza el compromiso de Allianz Partners para convertirse en compañía plenamente integrada en la transformación cultural y digital que la sociedad está actualmente experimentando.

A finales del año pasado, Allianz Partners España puso en marcha una nueva modalidad de teletrabajo para el personal de oficinas, iniciando este 2020 con más de 213 personas teletrabajando, lo que supone un 30% de la plantilla.

Ángel Cuadrado, compañero del departamento de Asesoría Jurídica, disfruta del teletrabajo desde hace un mes: “Estoy encantado. Un día a la semana aprovecho para organizar todo mi trabajo, estoy centrado porque evito todo el ruido y consultas de la oficina y además puedo ir a recoger a mi hijo al colegio”.

Amparo Merino, responsable de Beneficios Sociales y Bienestar de Allianz Partners, indica que este Chárter es sólo una formalización de la estrategia de Conciliación desarrollada por la compañía. “En Allianz Partners disfrutamos del Teletrabajo desde hace más de 10 años y nuestro objetivo es que cada vez más colaboradores puedan disfrutar de este formato. En las plataformas de asistencia, más del 25% de los empleados se encuentra adherido a este plan, desplazándose a la oficina sólo un día en semana”.

Para saber más sobre el compromiso de teletrabajo de Allianz Partners, visitar la sección dedicada en la página web aquí: https://www.allianz-partners.es/quienes-somos/responsabilidad-social-corporativa/efr.html

Sobre Allianz Partners

Dedicado a proveer asistencia y protección global, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive.

Esta familia global emplea a más de 19.000 trabajadores presentes en 78 países, habla 70 idiomas y gestiona 54 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores en todos los continentes.

Para más información, por favor visite: www.allianz-assistance.es



Contactos de prensa Allianz Partners España

Irene Gallego +34 650 41 02 08 irene.gallego@allianz.com

Beatriz Toribio +34 639 26 92 53 beatriz.toribio@allianz.com

Redes Sociales

Seguir en Facebook @AllianzAssistanceES

Seguir en Twitter @allianzassistES

Seguir en LinkedIn Allianz Partners España

Seguir en Youtube Allianz Assistance España

Seguir en Instagram @allianzassistes

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.