smöoy nominada a los premios The Best Digital Restaurants 2020 como mejor franquicia digital Comunicae

miércoles, 19 de febrero de 2020, 12:57 h (CET) smöoy, la cadena de establecimientos de yogur helado líder en España, recibe un año más la nominación para los premios The Best Digital Restaurant para la edición 2020 Smöoy está nominada a la IV edición de los premios organizados por el experto en restauración Diego Coquillar tendrá lugar el 26 de febrero en Expo HIP y reconoce el esfuerzo y trabajo en la gestión digital de la cadena de establecimientos que smöoy posee en España y a nivel internacional.

Smöoy competirá con otros restaurantes, chefs y maîtres de España para optar a un premio que en pasadas ediciones se han llevado prestigiosas marcas como Goiko o Starbucks.

Desde la revista especializada en restauración, DiegoCoquillat.com se organizan estos premios para distinguir a los mejores equipos que día a día trabajan gestionando la transformación digital del sector de la restauración. En este contexto, desde la cadena de establecimientos de yogur helado se trabaja activamente en la creación de estrategias que permitan mantener relación con todos los clientes a través del canal online.

Para smöoy la estrategia digital es uno de sus pilares de éxito. La relación con sus clientes a través del canal online, desde su página web hasta el día a día a través de las redes sociales, es fundamental. Por ello cada mes presentan novedades que hacen construir una relación fiel y continuada en todos los rincones del país.

La estrategia digital de la marca se apoya en una relación personal y directa con cada cliente a través de los perfiles en Facebook e Instagram, sin embargo se complementa con otras estrategias como el Club smöoyStar y la APP “smöoy Frozen Yogurt”.

Además, la candidatura al premio se basa en el reconocimiento a la labor de I+D+i y de calidad alimentaria de smöoy que llevan desde su inicio en 2010, investigando día a día para ofrecer nuevos e innovadores productos con la finalidad de atender los criterios de mejora para todos los clientes.

Al mismo tiempo, el departamento de Marketing sigue apostando por la mejora de la experiencia de compra de los clientes, la innovación tecnológica, los estudios de mercado para seguir adaptándonos a la evolución constante del mercado, incremento de cuota en el mercado de delivery, y la comunicación personalizada con los consumidores.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 26 de febrero en ExpoHIP, en el Digital Theater y pondrá el broche final a una de las más prestigiosas ferias sobre restauración en España.

El creador de estos premios, Diego Coquillat, director del periódico digital DiegoCoquillat.com señala que “en The Best Digital Restaurants se valora las mejores iniciativas y esfuerzos digitales del mundo de los restaurantes y la gastronomía”.

