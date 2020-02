Los mejores parques de atracciones adaptados para personas discapacitadas, según Serviasistente Comunicae

miércoles, 19 de febrero de 2020, 11:32 h (CET) Los parques temáticos gustan a casi todo el mundo, de todas las edades y no es menos el caso de las personas discapacitadas. La pregunta que se hace la mayoría de las personas es ¿es posible disfrutar de instalaciones, espectáculos, atracciones, para las personas con problemas de movilidad?. Parques acuáticos, family entertainment, resorts, zonas de ocio, son muchas las opciones de diversión adaptados para las personas en silla de ruedas Según un estudio realizado en 2017 por Universia y RACE (Real Automóvil Club de Espala), España tiene uno de los parques de atracciones más adaptados de Europa (el Parque de Atracciones de Madrid). La ventaja principal que tiene este parque de atracciones es que no tiene pendientes pronunciadas y es posible recorrer sus espacios incluso para personas con discapacidad y sus acompañantes. Tiene entradas especiales para discapacitados, posibilidad de acudir con el perro guía para las personas con discapacidad visual. El contra es que los discapacitados no pueden disfrutar de las atracciones y montarse en ellas.

El Parque Warner tiene descuentos especiales para los discapacitados y hay algunas atracciones en las que se pueden montar. Todas las atracciones están señalizadas por los requisitos que deben cumplir las personas (estatura, edad) pero además también existen señalizaciones sobre qué atracciones son más seguras para según qué discapacidad tienen los visitantes.

Port Aventura es uno de los parques temáticos más visitados de España pro también de los que más espectáculos y atracciones adaptadas tiene. Sus atracciones no tienen ninguna barrera y están perfectamente adaptadas para las personas con discapacidades, sin embargo, para acceder a las atracciones adaptadas es necesario hacer una reserva antes.

Dinópolis es un parque temático de Teruel cuya temática son los dinosaurios y la arqueología. Pro lo que más destaca es su alta accesibilidad para los discapacitados. Algunas de las atracciones de las que se puede disfrutar son Legendark, Región Ambarina, Bosque Pétreo, Mar Nummus, etc. Además sus baños están adaptados y todas las instalaciones son perfectamente accesibles y libres de barreras arquitectónicas.

Como se puede ver España tiene muchísimas opciones para el ocio de las personas con movilidad reducida. Pero Europa también tiene muchas opciones para los más viajeros. En Reino Unido está el Paultons Park, cuyo personaje más famoso es Peppa Pig. Noruega tiene el parque Tausenfryd. Este es de los parques temáticos más importantes de Europa y es para todas las edades.

Dinamarca tiene también un parque de atracciones llamado Jardines del Tivoli. Este está ambientado con estilo victoriano del siglo XIX. Además de ser accesible para las personas con silla de ruedas también tiene varios puntos de carga para sillas de ruedas eléctricas. Por último, es inevitable no mencionar Disneyland París en cuanto a parque temático adaptado.

