Luis Chabaneix, uno de los mejores abogados penalistas Avalado por más de 14 años de experiencia en derecho penal Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 19 de febrero de 2020, 11:20 h (CET)



Chabaneix Abogados Penalistas es un bufete fundado en 2006 por Luis Chabaneix. Actualmente, cuenta con un equipo de abogados exclusivamente especializados en derecho penal económico y financiero, tanto a nivel nacional como internacional con especialización en procedimientos ante la Audiencia Nacional.



Gracias a esta dedicación única en asuntos penales, ha alcanzado un grado de conocimiento muy superior al de otros despachos no especializados, y una gran trayectoria de éxito y garantías para sus clientes.



Son especialistas en delitos de blanqueo de capitales, fraudes fiscales, corrupción nacional e internacional, estafas masivas, delitos contra la Administración, tráfico internacional de armas, estupefacientes y grupos criminales.



Reconocido prestigio en el ámbito nacional: especialistas en la Audiencia Nacional.



Valorar y elegir el mejor despacho de abogados es siempre un tarea dificil para alguien inmerso en un procedimiento penal.



Mas allá de toda la información que circula por las redes, la mejor y única forma de valorar un despacho de abogados es simplemente conocer los casos que llevan. En el caso de Luis CHABANEIX y CHABANEIX ABOGADOS PENALISTAS, la lista de asuntos de envergadura es su mejor tarjeta de visita. Acumulan varios casos de relevancia mediática con especial presencia en la Audiencia Nacional donde se encuentran los casos de mayor complejidad juridica. Entre otros, han sido o son abogados de casos de gran trascendencia como el Caso Morodo (Operación Nafta), Operación Tándem (Villarejo),Caso Publiolimpia (el madoff catalan), la Operacion Helio (corrupcion internacional), Operación Fénix (Caso Mario Conde), Caso Emperador (Caso Gao Ping), Operacion Troika (mafia rusa) Caso Vitaldent, Caso Idental (Operacion Apolonia) etc...



Reconocido prestigio en el ambito internacional:



CHABANEIX ABOGADOS PENALISTAS, ofrece no solamente una defensa en el ámbito nacional sino también en el ámbito internacional.



El bufete trabaja en cinco idiomas: castellano, inglés, francés, italiano y ruso. Luis CHABANEIX es abogado recomendado por varias Embajadas y Consulados como los de Francia o Estados-Unidos.



En la actualidad intervienen en casos judiciales fuera de nuestras fronteras en paises como Francia, Belgica, Rusia, Estonia, Suiza e incluso Monaco.



Luis CHABANEIX, uno de los mejores especialistas en procedimientos de Extradicion:



Su fuerte implantación en la Audiencia Nacional, que juzga en exclusiva las extradiciones, y el carácter internacional de CHABANEIX ABOGADOS han hecho de este despacho un referente en extradiciones. Sus ultimos logros han sido obtener la denegacion de extradiciones hacia paises tan varios como Cuba, Venezuela, China, Argelia, Ecuador, Benin...



¿Qué servicios ofrece?



Garantizan una atención personalizada, información actualizada de curso, así como la plena disponibilidad para resolver dudas con el objetivo de obtener el mejor resultado para sus clientes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.