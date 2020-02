VASS crece un 24% en 2019 y fortalece su presencia en el mercado internacional Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 16:13 h (CET) Con una facturación global de 136,04 millones, la empresa española líder en soluciones digitales experimenta un crecimiento sostenible en España y una mejora significativa en los resultados de sus sedes extranjeras. La plantilla ha aumentado más de un 30% durante el pasado año, hasta llegar a un total de 2.127 trabajadores, lo que se traduce en un crecimiento de 498 empleados netos La empresa española líder en soluciones digitales VASS ha cerrado 2019 con una facturación global de 136,04 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23,9% respecto al ejercicio anterior, cuando la compañía alcanzó por primera vez los tres dígitos.

2019, el año de su vigésimo aniversario, ha sido también el año de la consolidación de su crecimiento, así como del afianzamiento de su expansión en EMEA, Benelux y Latinoamérica. De hecho, en el mercado nacional se ha registrado un incremento del 27,1% (de 82’01 a 104,3 millones) mientras que en el mercado internacional ha sido del 14,5% (de 27,6 a 31,7 millones).

Al alza de estas cifras en España han contribuido, de manera muy significativa, las diferentes empresas que conforman Grupo VASS: NATEEVO, Serbatic y vdSHOP, con un crecimiento en el pasado ejercicio del 48,2%, 31,7% y 40,9%, respectivamente.

Estas tres filiales se han convertido en parte fundamental de la positiva evolución de VASS en 2019 y lo seguirán siendo, junto con las sedes internacionales, a partir de este 2020, cuando la compañía presidida por Fco. Javier Latasa iniciará el camino que le llevará a alcanzar los 400 millones de facturación en 2025. Para conseguir este reto, denominado ‘VASS@400’, VASS estandarizará procesos a nivel mundial, buscará nuevas oportunidades de crecimiento y de inversión constante en soluciones digitales y amplificará la nueva propuesta de valor de la compañía en todas y cada una de sus 10 sedes.

Acompañar a las empresas en todas las fases de su proceso de transformación digital es el objetivo de su nueva propuesta de valor, que está basada en 5 aspiraciones:

Customer Anywhere: el cliente demanda experiencias homogéneas dónde, cómo y cuándo lo requiere.

Context & Cognitive: hiper-personalización de la oferta a través de la contextualización de la información gracias a los procesos cognitivos.

Datamorphosys: transformando los datos en información y ésta en conocimiento de valor para generar una adecuada toma de decisiones de negocio.

Elastic Enterprise: ayudando a las empresas del futuro, que serán elásticas, a adaptarse de forma natural a los cambios y a moldear su funcionamiento en procesos, infraestructuras y servicios, según crezca o decrezca el negocio.

Outstanding People: el mejor talento seguirá siendo determinante y deberá crearse un ecosistema necesario para hacerlo crecer y desarrollarse, así como para fidelizarlo para marcar la diferencia.

Estas cinco aspiraciones se materializarán gracias a la nueva Metodología e4 (Envision, Evolve, Enable, Excellence) de VASS: una estrategia integral de cuatro etapas con la que la compañía que preside Fco. Javier Latasa ayudará a sus clientes a redefinir su estrategia digital y empresarial y los preparará para el futuro. Desde el diseño de la estrategia hasta la definición y la implementación de la misma, pasando por la operación de la tecnología y del negocio.

Todo ello, sin olvidar otro de los pilares básicos de VASS: su apuesta por las personas. Durante 2019, la plantilla alcanzó los 2.127 trabajadores, 498 más que en 2018 (+30,6%).

"Este crecimiento que estamos experimentando de forma continua, tanto en España como en nuestras sedes internacionales se debe, no solo a las soluciones digitales que ofrecemos a nuestros clientes de forma ágil y eficiente, sino también a las más de 2.000 personas implicadas y comprometidas que hay detrás y que hacen que VASS siga siendo, tras 20 años de vida, un proyecto ilusionante e innovador, con muchas perspectivas de futuro", señala Fco. Javier Latasa. De seguir esta senda, VASS prevé crecer a lo largo del presente ejercicio en torno a un 23% a nivel global.

