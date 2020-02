El Ayuntamiento de Fuentenovilla instala iluminación nocturna en todo el complejo deportivo Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 15:32 h (CET) Con este nuevo servicio, los deportistas fuentenovilleros pueden practicar su deporte favorito hasta las doce de la noche El Ayuntamiento de Fuentenovilla ha concluido recientemente la instalación de iluminación en el complejo deportivo de la villa alcarreña, tanto en la multicancha como en el frontón cubierto, puesto que la pelota a mano, y el frrontenis, son dos de los deportes que tradicionalmente más seguidores han tenido siempre en la villa alcarreña.

Así, en la actualidad, y ya en las cercanías de la Semana Santa, cuando las casas del pueblo llegan prácticamente a la plena ocupación, los deportistas locales pueden practicar deporte hasta las doce de la noche, con un sistema de iluminación que se acciona mediante fichas. Los fuentenovilleros pueden adquirirlas en el Ayuntamiento. Su duración es de una hora, y su precio es simbólico, con el fin, únicamente, de cubrir costes y que las luces no estén innecesariamente encendidas en periodos en los que las canchas no están en uso. Además, recientemente también se renovaron las canastas de baloncesto.

Con la iluminación nocturna de las pistas deportivas, el Ayuntamiento de Fuentenovilla concluye obras de actualización de las instalaciones deportivas, que en los últimos años, y en colaboración con diferentes instituciones, han consistido en la reparación del suelo del frontón, la cubrición del mismo, la instalación de las pistas de padel y su iluminación, la instalación de un gimnasio para mayores, y ahora, en la completa iluminación incluso nocturna, de todas ellas.

Con este nuevo servicio, los deportistas fuentenovilleros pueden practicar su deporte favorito hasta las doce de la noche. Además, y ya en las cercanías de la Semana Santa fuentenovillera, los vecinos y visitantes que lo deseen pueden informarse acerca de las rutas senderistas que recorren los diferentes parajes de la localidad, en plena alcarria guadalajareña.

