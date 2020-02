Paulo Futre y Amanda Sampedro desvelan sus experiencias con el Atlético de Madrid

El futuro del equipo rojiblanco y el crecimiento del deporte femenino son algunos de los temas tratados en los encuentros organizados por Herbalife Nutrition entre Futre y Amanda Sampedro, Virginia Torrecilla y Charlyn Corral. La capitana Amanda Sampedro habla sobre su trayectoria en el club y pone en común con Futre sus experiencias con el equipo Herbalife Nutrition, compañía multinacional de nutrición, ha organizado una serie de charlas entre la leyenda del club rojiblanco, Paulo Futre, y las jugadoras del Atlético de Madrid femenino: Amanda Sampedro, Virginia Torrecilla y Charlyn Corral.

El primer encuentro ha sido con la capitana Amanda Sampedro, quien lleva desde los 15 años en el equipo. Futre se ha interesado por saber cómo fueron los inicios de la jugadora y cómo se siente al haberse convertido en una figura tan importante dentro del club y del deporte femenino.

Amanda, feliz de poder compartir este encuentro con una leyenda del club como es Futre, explica que aún se le siguen poniendo los pelos de punta al colocarse el brazalete de capitana. “Soy una forofa del fútbol, me encanta a lo que me dedico y, encima, tengo la suerte de sentirlo. El Atleti ha sido lo más bonito que me ha pasado. Yo he crecido con el equipo y es mi casa”, explicaba la jugadora.

Desde el 2010 siendo capitana del equipo rojiblanco, Sampedro ya cuenta con una placa conmemorativa en el estadio Wanda Metropolitano al lado de otros mitos del club como el mismo Futre. Ella asegura que cuando le dieron la noticia de que su placa estaría en el Paseo de Leyendas, “fue otro sueño cumplido más”. “Para mí fue impresionante, es algo para toda la vida y que nos ha enseñado a todos los atléticos cómo hay que representar a este escudo”, añadía orgullosa.

Paulo sabe muy bien lo que se siente ante esos reconocimientos y, al igual que Amanda, contaba orgulloso la “felicidad extrema” que le produce ver la placa cada vez que visita el feudo rojiblanco. Futre, Balón de Plata en 1987, consiguió dos Copas del Rey y el subcampeonato de la Liga con el primer equipo masculino, en tiempos en los que el Club Femenino todavía no existía.

Al finalizar el encuentro, Amanda tuvo la oportunidad de honrar a Paulo Futre, otorgándole la camiseta del Atlético de Madrid femenino.

El próximo encuentro será con la goleadora rojiblanca Charlyn Corral. La mexicana debutó como delantera en el equipo el pasado mes de septiembre y ya es toda una referente. En la charla con Futre, ambos pondrán en común sus trayectorias de éxito y hablarán de la evolución del fútbol femenino.

