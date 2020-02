Quick Step incorpora suelos laminados resitentes al agua

Quick Step incorpora un proceso impermeabilizante en la producción de sus suelos laminados. Más de la mitad de sus colecciones ya son aptas para baños y cocinas. El objetivo de la marca belga es que en los próximos años todos los productos del catálogo sean resistentes al agua Durante los últimos años todas las vivienda con un suelo laminado instalado tenían una cosa en común, y es que el suelo de la cocina y los baños era diferente al del resto de la casa. Hasta ahora el suelo laminado ha sido un producto más delicado que otros, como el gres o el porcelánico. Para el buen mantenimiento de suelos laminados se requieren cuidados adicionales, como no arrestrar muebles por el piso, no limpiar el suelo con ciertos productos de limpieza o tratar de no andar sobre él con según qué calzado. Aunque sin duda la precaución que más debía tener en cuenta un consumidor de parquet laminado era la de evitar el contacto con el agua. Por ello se evitaba colocar este tipo de suelos en zonas expuestas a la humendad, como baños y cocinas.

Con la nueva generación de suelos laminados de Quick Step estas precauciones ya no serán necesarias. Gracias a su innovador revestimiento “Hydroseal” repelente al agua, los últimos suelos laminados creados por Quick Step son los primeros realmente resistentes al agua del mundo. Esto no sólo permite colocar suelos laminados en toda la vivienda sino que también facilita la limpieza y el mantenimiento en las estancias donde ya se colocaba.

Quick Step ha sido una marca pionera desde su creación en 1990, desarrollando nuevas técnicas de fabricación y métodos de instalación. En 1997 patentó el sistema Uniclic: un revolucionario sistema que garantizaba la instalación de forma rápida y cómoda únicamente uniendo las planchas entre sí con un clic, sin necesidad de usar cola o sofisticadas herramientas de instalación. La implantación del sistema “Hydroseal” en el proceso productivo de sus colecciones está siendo otra revolución, y sin duda será una de las aportaciones de mayor notoriedad de la marca belga al sector del parquet, aunque seguro continuarán con la investigación de nuevas tecnologías para mejorar sus productos. Este acontecimiento da un gran valor añadido a su producto y lo posiciona en un lugar mucho más competitivo, aportando seguridad, confort y resistencia.

De momento no todas las colecciones son aptas para colocar en zonas húmedas. Las series nuevas, como el modelo Signature que fue presentado en 2019, ya salen al mercado con esta garantía. La serie Signature acompaña a anteriores colecciones de suelos de Quick Step a las que ya habían implantado la nueva tecnología: Classic, Eligna, Impressive y Majestic. El objetivo de Quick Step para los próximos años es poder ofrecer esta garantía en todos los productos de su catálogo.

Cada vez los suelos laminados son de mayor calidad y las desventajas de instalar un producto así van disminuyendo. Así como hasta ahora había que poner en la balanza los pros y los contras de colocar un parquet en casa, esta balanza se inclina cada vez más hacia el lado de las ventajas. Calidez, comodidad, fácil instalación, resistencia y belleza son algunos de los calificativos más comunes de quíen ya ha probado alguna de las colecciones del catálogo de Quick Step.