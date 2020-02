Reformas integrales en Madrid, una inversión en auge en lugar de cambiar de casa Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 14:29 h (CET) En 2019 la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas (ANERR), estimó que incrementaría un 13% la inversión en reformas y rehabilitación conforme al año anterior. Un crecimiento que se prevé continúe en 2020 La escasa construcción de obra nueva, su elevado coste y el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que contempla ayudas para las obras en el interior de los inmuebles, no solo para la rehabilitación de edificios, son algunos de los motivos de este crecimiento constante, señala A. Olivar, de Reiteman Madrid, Empresa de Reformas Integrales en Madrid.

También hay que tener en cuenta que la vivienda envejece y el 70% de la vivienda en la Comunidad de Madrid, ya ha llegado a la mayoría de edad, de forma que las familias se encuentran en la necesidad de mejorar y actualizar su vivienda, recalca Olivar.

Tampoco se debe olvidar que una reforma de vivienda puede incrementar su valor lo que se traduce en una inversión tanto para particulares como empresarios ya sea para alquilar o vender. Así lo incluye Andimac (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Material de Construcción) en un informe en el que señala que se estima que la reforma integral de una vivienda cuesta de media unos 26.000€ y que las reformas bien hechas no sólo contribuyen a mejorar la calidad de vida en los hogares sino que además revalorizan las casas hasta un 20%. Sin embargo, esta revalorización no es el principal motivo que lleva a los españoles a mejorar sus viviendas, ya que más de la mitad de las obras se realizan por criterios estéticos y por la búsqueda de un mayor confort.

Reformas más comunes en la Comunidad de Madrid

Tal y como enumera Olivar, existe algún tipo de reformas más comunes que otras, que además, contribuyen a la revalorización de la vivienda:

La reforma de cocina y baños siguen encabezando la lista de preferencias, son las estancias que mayor coste tienen pero también son aquellas que más van a aportar en la revalorización de la vivienda.

Otra reforma que entra en las preferencias es el aislamiento ya que la mayoría de las viviendas en Madrid, por la data de construcción, no cuentan con sistemas que acumulen la energía. La instalación del aislamiento térmico y acústico eleva no solo la calidad de vida, sino que reduce considerablemente las facturas de los servicios.

Y por último, las reformas integrales, donde se cambia la distribución del espacio para adecuarlo a las necesidades y preferencias de los integrantes de la vivienda, obteniendo funcionalidad, estética y comodidad.

Reiteman Madrid recomienda a la hora de plantearse llevar a cabo cualquier tipo de reforma, buscar diferentes profesionales y comparar los distintos presupuestos y una vez decidido, pedir que el presupuesto sea lo más detallado posible y que incluya los plazos de ejecución y que cuente con una garantía mínima de 2 años.

REITEMAN Madrid es una empresa de reformas que trabaja en toda la Comunidad de Madrid ofreciendo el servicio más completo a sus clientes garantizando el cuidado más atento y la mayor comodidad.

