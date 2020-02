Youhomey aprovecha el tirón del alquiler temporal, para ampliar su cartera de vivienda al 20% mensual Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 12:17 h (CET) Esta joven startup se dirige principalmente a profesionales o estudiantes que buscan una vivienda por un plazo de 1 a 6 meses "El alquiler temporal no deja de ganar terreno, sobre todo en los grandes polos de atracción de profesionales y estudiantes. En pocos meses ha dejado de ser el patito feo, a ser una de las fórmulas más interesantes a la hora de rentabilizar una inversión inmobiliaria” afirma Rodrigo Herrero, CEO de la compañía.

Hasta ahora, los propietarios optaban generalmente por el alquiler a largo plazo, con la intención de una vez alquilado, olvidarse de los inconvenientes de gestionar la vivienda cada pocos meses, con la consiguiente desventaja de “tener en pocos meses una vivienda desactualizada en precio o difícil de recuperar si el propietario necesita, por ejemplo, venderla”, añade este directivo. En el extremo opuesto se encuentra la vivienda turística, con todos los inconvenientes que supone la gestión casi diaria de los huéspedes, y las complicaciones legales y fiscales que ello implica.

El uso temporal ha sido un nicho de mercado desatendido hasta hace pocos meses, cuando el fundador de YouHomey, tras visitar y realizar un estudio de mercado por tres de las ciudades más visitadas de Europa (Londres, París y Ámsterdam) decidió que había llegado el momento de lanzar una agencia exclusivamente dirigida a aquellos propietarios e inquilinos interesados en alquilar una propiedad entre 1 y 6 meses. Madrid es un auténtico polo de atracción de profesionales y estudiantes que se instalan en nuestro país por un plazo relativamente corto de tiempo, y para los que no se ajusta ni un contrato de alquiler tradicional, -que obliga a indemnizar al propietario si se desea finalizar el alquiler antes de los seis primeros meses-, ni un alquiler turístico que elevaría enormemente el gasto en alojamiento.

Además, esta alternativa temporal permite a las empresas planificar y optimizar los costes por desplazamientos de sus ejecutivos, al no depender como en los hoteles de tarifas dinámicas que varían en función del calendario de ferias y eventos, ha asegurado Rodrigo Herrero, director general de la compañía.

Un negocio que crece un 20% cada mes

Youhomey comenzó su actividad en otoño de 2019. Tres meses después, la cartera actual de clientes es de 50 viviendas, una cifra que crece al 20% cada mes. Youhomey opera esta viviendas en régimen de gestión, con contratos de 1 a 10 años. La compañía prevé alcanzar el centenar de viviendas en el primer semestre del año. Los planes más allá de estas fechas son lograr los 150 contratos de gestión a final de año, y ronda los 800 en el plazo de 5 ejercicios.

Youhomey actualmente presta sus servicios exclusivamente en la zona de Madrid dentro de la M30. La vivienda tipo que comercializa Youhomey para ello son estudios y/o pisos de 1 o 2 dormitorios. Sin embargo, y de cara a facilitar el alojamiento en una misma vivienda de más de una persona, la compañía también gestiona la modalidad de pisos de 3 o 4 dormitorios, que pueden ser utilizados simultáneamente -o no- por distintas personas de un mismo equipo de trabajo.

De cara a los propietarios de estas vivienda, Youhomey ofrece un servicio de alquiler de vivienda temporal (no turística), y se encarga de la gestión completa de la vivienda. “De este modo, afirma Herrero, el propietario puede despreocuparse de todas las labores que requiere un alquiler, (enseñar la vivienda, ocuparse de todos los asuntos relacionados con la firma del contrato, de la gestión de la fianza, la entrega y recogida de llaves, las reparaciones o limpieza entre uno y otro inquilino, y un largo etcétera) con la ventaja adicional de que añadido Youhomey abona su renta a cada uno de los propietarios todos los días 10 de cada mes, independientemente de si la vivienda está alquilada o no”, afirma.

