"Los productos de limpieza contienen químicos muy dañinos para la salud", según Colombiana de Limpiezas Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 10:00 h (CET) Actualmente las casas están llenas de productos de limpieza para todos los usos y que cumplen toda clase de funciones. Sin embargo, algunos de ellos, por no decir la mayoría, contienen productos químicos y tóxicos algo contaminantes para el ambiente y perjudiciales par ala salud del organismo del ser humano. Hay una gran cantidad de posibilidades que Colombiana de Limpiezas propone para limpiar la casa de forma natural y sin apenas usar químicos Según un estudio de UNICEF, cada año 570.000 niños mueren por infecciones pulmonares causadas por la contaminación del ambiente a causa de los productos químicos. Además, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU señalan que en una persona se encuentran cientos de tóxicos contaminantes. La mayoría de estos químicos se encuentran en el hogar (pintura, fragancias, plásticos, ambientadores y productos de limpieza).

Estos tóxicos son perjudiciales para el organismo pero también para la naturaleza al verterlos por los sumideros o alcantarillados. Además, mezclar estos tóxicos también puede ser muy perjudicial ya que contamina el medio ambiente y lo vuelve más perjudicial aún para el ser humano. La OMS ha demostrado que entre un 11% y un 14% de los niños presentan síntomas de asma generados por el humo y el polen pero sobretodo a causa de los productos químicos.

Evitar la exposición a todos estos químicos es muy fácil optando por una alternativa natural. En cuanto a productos de limpieza, Colombiana de Limpiezas recomienda sustituir esos productos tóxicos por productos de limpieza naturales. De esta manera se puede evitar contaminar la salud de las personas y el medio ambiente pero además también ahorrarás dinero. Por ejemplo, utilizar vinagre puede resultar una buena alternativa para quitar manchas, bacterias, eliminar la cal, etc.

El bicarbonato también puede ser una opción para eliminar bacterias, manchas y malos olores. Se puede utilizar también con limón, o utilizar el limón aparte para quitar las manchas, el óxido y aportar un olor refrescante. Para lavar la ropa utilizar jabón ecológico o artesanal también es una buena opción ya que además al diluirlo se puede convertir en jabón líquido. Echarle lavanda puede ser una buena idea para darle un buen aroma.

Para fregar el suelo el vinagre con agua templada es la mejor opción para las baldosas. Pero si el suelo es de mármol o madera y requiere más cuidados un poco de jabón neutro puede ser una buena idea (los hay artesanales, naturales, ecológicos y con certificado). Para limpiar los cristales las mismas opciones valen (algo de jabón con agua o vinagre con un paño seco). Para fregar los utensilios de cocina se puede mezclar jabón neutro con vinagre y agua.

