Sigüenza lanza su nueva imagen turística Comunicae

martes, 18 de febrero de 2020, 09:45 h (CET) Para acentuar la celebración del IX Centenario y subrayar la candidatura de Sigüenza a convertirse en Ciudad Patrimonio de la Humanidad, fue presentada en una rueda de prensa en la que intervinieron María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza; José Antonio Arranz, concejal de Turismo; y Lina Vico, diseñadora gráfica autora de la imagen Sigüenza ha comenzado el año turístico con “la enorme ilusión que han despertado en la ciudad inicio de los trámites para la declaración de Sigüenza como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y el anuncio de los primeros actos del IX Centenario”, ha señalado María Jesús Merino, alcaldesa del municipio, en rueda de prensa.

Ambos proyectos, estratégicos para el presente mandato, cuentan ya con su propia imagen, “una imagen que pretende mostrar una nueva forma de proyectar Sigüenza dentro y fuera de la propia ciudad, combinando la modernidad con la historia, esa que hace a nuestra ciudad, ser una ciudad eterna. Una Sigüenza en la que se quieren hacer las cosas de otra manera, una nueva imagen de una ciudad que mira al futuro con ilusión, con proyectos, con ganas y con optimismo, porque queremos ser una tierra de oportunidades, una tierra que sea capaz de mirar a su futuro, pero con la mirada puesta en su historia, su cultura, sus tradiciones, su patrimonio, su naturaleza, su gastronomía y su folklore”, ha añadido Merino.

El logotipo conmemorativo del IX Centenario, así como la nueva imagen turística, presentada esta mañana en rueda de prensa, han sido realizados por la diseñadora alcarreña Lina María Vico Rubio.

La nueva marca se nutre de elementos tradicionales, que forman parte de la esencia misma de Sigüenza, para convertirlos en imágenes frescas y llenas de fuerza. “Lina ha hecho un magnífico trabajo representando, con sólo unos trazos, el proyecto que une a todos los seguntinos: servirnos de nuestro rico pasado, del amor por la ciudad y sus tradiciones que se respira en cada rincón de Sigüenza, en el mejor activo para nuestro futuro”, ha laureado la alcaldesa.

Con esta línea de argumentación, Merino ha señalado los proyectos y realidades municipales, que, al igual que la marca, convierten el pasado, revitalizándolo, en futuro para el municipio.

Así, los primeros eventos que llegarán para conmemorar el IX Centenario, la referencia histórica de Sigüenza, traerán, en el corto plazo, este verano, “el Museo del Prado a nuestras calles”. Como también lo harán luces nuevas a una de las plazas históricas más bellas de España, gracias a la iluminación artística de la Plaza Mayor y nuestra majestuosa Catedral de Sigüenza, y en julio un espectáculo de luz y sonido, probablemente, con técnicas de video mapping, 3D. “Este tipo de espectáculos son una de las mayores atracciones turísticas en los lugares donde se han realizado y tienen un grandísimo impacto económico”, ha explicado Merino.

En el medio plazo, Sigüenza contará con la sociedad civil y los colectivos para seguir organizando eventos, “todo antes de la gran exposición antológica que, en 2023, atraerá un turismo específico y hará que se conozca Sigüenza en todo el país”.

Estos actos y actividades, con la nueva imagen, ayudarán a completar el dosier para la Candidatura de la UNESCO. “Los proyectos, así como la apuesta municipal por el turismo, con los mejores datos de los últimos años, la apuesta por el deporte, con unas escuelas deportivas que cosechan éxitos de manera continua, por la naturaleza con espacios tan emblemáticos como el Parque Natural Del Río Dulce o de la Sierra Norte, por la gastronomía, con grandes restaurantes entre los que destacamos dos Estrellas Michelin, nuestras 28 pedanías o la ilusión por la remodelación de nuestro emblemático Parque de la Alameda, son sólo algunos ejemplos de cómo el gobierno municipal está cambiando la oscuridad por el color, por las ganas, por la ilusión, que sin duda son las mejores armas para luchar contra la despoblación: ilusión por quedarse y por volver”, ha afirmado Merino.

A por la Declaración como Patrimonio de la Humanidad

El anuncio de que Sigüenza será candidata a convertirse en Ciudad Patrimonio de la Humanidad lo hizo el presidente de CLM, Emiliano García-Page, a quien la regidora ha agradecido públicamente el apoyo de la Junta a Sigüenza, y “aunque el proceso es largo, como advertimos siempre, nuestra candidatura ha dado ya los primeros pasos, e incluso recogido sus primeros réditos, en forma de promoción, puesto que el mero hecho del anuncio ha supuesto un acicate turístico”, afirma Merino. Las cifras de visitantes del mes de enero son las mejores desde el año 2016, y las cuartas mejores de la serie histórica (desde 1996).

El Pleno Municipal aprobó hace unos días la creación de un Consejo Rector, presidido por el empresario Antonio Fernández-Galiano, cuya misión será la de sumar, sin fisuras, y al margen de colores políticos -“porque todos podemos aportar, debemos aportar, para conseguirlo, en el que debe ser debe ser un proyecto de comarca, de provincia e incluso de región”, subraya Merino- colaboraciones y adhesiones al dosier con el que se optará a la declaración.

La alcaldesa también ha hecho referencia al valor que en todo el proceso tiene el apoyo de los medios de comunicación. “Su respaldo, que sean nuestros cómplices, es fundamental para lograr el objetivo final”, ha añadido, y, al final de su comparecencia, ha solicitado a los medios una fotografía de familia, pidiéndoles, también a ellos, su colaboración activa en el empeño.

Cifras turísticas 2019, primeras de 2020 y IX Centenario

El entusiasmo seguntino por la declaración se ha traducido en un magnífico inicio del año turístico. 2019 concluyó como el año en el que las cifras de visitantes a la ciudad volvían a superar los 115.000 turistas, ocho años después.

Ha sido el concejal de Turismo, José Antonio Arranz, el encargado de repasar estas cifras y de comentar los objetivos de cara al 2020. “Concretamente, han sido 115.434 personas las que han visitado Sigüenza a lo largo del pasado año. Se trata de la séptima mejor marca de la serie histórica, incluido, y el mejor registro de los últimos diez años (desde 2010, incluido), con un otoño especialmente propicio, y un mes de enero más que prometedor. Con 4.478 visitantes acreditados, supone toda una declaración de intenciones en el año nuevo”, señala Arranz, y un magnífico ejemplo, “de que nuestro pasado, nuestras tradiciones, como son las de San Vicente, son también un magnífico reclamo turístico, y a las cifras me remito”, afirma.

En cuanto a los objetivos para la presente legislatura, “pasan por poner de moda Sigüenza y, de la mano del IX Centenario y de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, lograr las mejores cifras de visitantes de la historia, y no solo eso, sino también de pernoctaciones y ocupación hotelera durante los fines de semana, y a diario, nuestro gran reto”, dice Arranz.

Nueva imagen turística

La imagen turística es obra de la diseñadora gráfica Lina Vico. “Cuando se planteó la elaboración de este logotipo no hubo ninguna duda en la elección del Doncel como emblema inequívoco de Sigüenza”, ha afirmado. Obviamente la ciudad tiene otros muchos símbolos que la representan de igual modo, sin ir más lejos la propia Catedral, dentro de la cual se encuentra este maravilloso sepulcro; sin embargo, esta figura representa como ninguna otra en el imaginario colectivo a esta ciudad “y con ella hemos querido mostrarla en un doble sentido, tanto por su legado histórico, como por ser una ciudad abierta al futuro”.

Con el fin de sintetizarla, Vico ha redefinido la figura de un modo esquemático, reduciéndola a su contorno sin cerrarla, incidiendo en esa idea de lugar abierto, pero aludiendo también, a su vez, al maravilloso entorno natural que la circunda. “De este modo la figura del Doncel se convierte también en paisaje, en una suerte de horizonte montañoso en el que el libro que sostiene en sus manos se transforma en un águila, que además de ser una de las especies que pueblan el Parque Natural Barranco del Río Dulce, con su conocido mirador para avistarlas, representa uno de los símbolos del escudo heráldico de la ciudad, que junto con el castillo, plasmado también en nuestro logo en las almenas que sustituyen al punto de la ”i” y a la diéresis de la “u” conforman esta marca”, ha explicado la diseñadora.

Para facilitar la lectura del claim, e incidir en esa idea de inclusión, se ha marcado en rojo “en” dentro del nombre de la ciudad: Sigü en za y añadido sobre esta la palabra “búscame”. Búscame en esta ciudad, dentro de ella, invitando al visitante a perderse en los muchos tesoros que le aguardan. Y es que Sigüenza es historia, naturaleza, cultura, gastronomía, deporte, pero sobre todo es patrimonio vivo, “un patrimonio que merece ser conocido y preservado, por ello Sigüenza quiere ser también Patrimonio de la Humanidad y estamos seguros, yo estoy segura, de que lo será”, ha terminado Vico.

Vídeos

María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza, en la presentación de la nueva imagen turística de Sigüenza



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 'Desata tu voz,', un método para superar el miedo a hablar en público y el pánico escénico "Los productos de limpieza contienen químicos muy dañinos para la salud", según Colombiana de Limpiezas Coria del Río se convierte en epicentro inversor y emprendedor con la III edición del Coria Business Market Repara tu Deuda Abogados cancela 289.488 € en Barcelona mediante la Ley de la Segunda Oportunidad El 81% de pacientes que trata su adicción en TAVAD, evoluciona positivamente al cabo de un año