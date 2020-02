“Tuve la fortuna de que absolutamente toda mi vida viví del teatro”

Wellington Ángel Romero Godoy nació en Uruguay y siempre quiso ser actor, cuando salió graduado se dio cuenta que las ocasiones para trabajar en el escenario en su país eran escasas, se embarcó hacia Europa y descubrió España donde se ha hecho un hueco en el mundo del espectáculo como charlista, en España llamados monologuistas. Lleva cuarenta años haciendo reír a la gente, y le llaman el humorista intelectual, difícil manejar la cultura con el arte de hacer reír, algo casi sobrenatural.



Godoy, conocido así en las tablas, está ahora trabajando en la sala 2 del Club Capitol, De Barcelona, un teatro que se cierra en el mes de junio.



Godoy le hace un homenaje a este teatro estrenando su último trabajo llamado “GODOY1941”.



Hablar con Godoy es hacerlo con un hombre culto, divertido, con la esencia teatral de esa Barcelona que existió y marcó grandes momentos del mundo del espectáculo barcelonés que, cada día más, se está apagando.



¿Por qué titula “GODOY1941” su nuevo espectáculo?



Ese año pasaron tres cosas importantísimas. La primera es que nací yo, aunque todo el mundo dice que lo hice en 1942, pese a lo que afirme la Wikipedia. Segundo acontecimiento fue el bombardeo de Pearl Harbour por la aviación japonesa y tercera, y es la más importante para la cultura de España: el 8 de junio de 1941 sale a la calle “la Codorniz”, la revista más audaz para el lector más inteligente, dirigía por Miguel Mihura.



Hace años que “La Codorniz”, la madre de las revistas de humor española, dejó de estar en los kioscos.

Cerró en 1978, ya no daba más de sí, aparecieron otras revistas, como “Hermano Lobo” y, mucha gente, entre ellos Chumy Chúmez marcharon a la nueva publicación. “La Codorniz” fue una revista para tiempos de postguerra, fue fundada por señoritos de derechas y, curiosamente, molestó al Régimen, lo hizo tantas veces que fue multada en diversas ocasiones. A lo largo de sus años de publicación sus directores fueron Álvaro de la Iglesia, Manuel Summers y Candido.



¿De qué habla en este nuevo espectáculo?



En todos mis espectáculos hablo de la vida, y de lo que hay en ella: amor, sexo, comprensión, incomprensión, felicidad. De todo esto hablo durante los 62 minutos que dura el espectáculo, de lo que nos pasa en la vida. Antes mis espectáculos duraban hora y media, como los de todos los cómicos. Ahora, casi con ochenta años, me he dado cuenta que es una barbaridad estar durante hora y media hablando encima de un escenario. No es un monólogo lo que yo hago, es una charla, soy más charlista que monologuista.





Ahora abundan los monólogos, pero usted llegó mucho antes.



Soy charlista y lo fui siempre, es una tradición muy sudamericana, sobre todo en Buenos Aires y Montevideo. A este país vinieron grandes charlistas argentinos y uruguayos, como Pepe Iglesias “El Zorro” y Juan Carlos Mareco. Cuando llegué aquí a lo que yo hacía le llamaban monólogo, aquí nunca fui charlista. Tenga en cuenta que en aquellos momentos, 1974, en todo el Estado sólo habían dos monologuistas: Miguel Gila en Madrid y Joan Capri en Barcelona. Lo que sí que ha tenido Catalunya es grandes cómicos y humoristas extraordinarios, con algunos de ellos he trabajo, como Cassen, Santi Sans o Joaquín Gasa.



¿Cuál es su formación teatral?



Soy actor de teatro, en Uruguay estudié en la escuela municipal de arte dramático fundada por doña Margarita Xirgu, con la cual tuve la fortuna de trabajar en 1966, recién terminados mis estudios. En aquel año el Gobierno uruguayo encargó a Margarita Xirgu hacer un homenaje a García Lorca con motivo de los 30 años de su muerte. Ella exigió que este homenaje lo llevara a cabo todo el elenco de la Comedia Nacional, donde prácticamente todos eran sus alumnos, y tres alumnos de la Escuela de Arte Dramático, y yo fui uno de esos tres elegidos. Recité un poema del poeta granadino siguiendo los consejos de doña Margarita que nos dijo “chicos, a Federico hay que hacerlo con el alma”.

¿Cómo era la Xirgu?



Enjuta, pequeñita, era el año 1966 y estaba retirada, vivía, con su marido en Punta del Este. Era muy delgadita, pero muy fuerte. Tres años después, en 1969, moriría en Uruguay, más tarde la trajeron a Catalunya y está enterrada en su pueblo, Molins de Reí. No llegué a conocerla como persona, en dos días no tuve tiempo. Pero era una mujer extraordinaria que hizo todo por el teatro universal y, especialmente, por el teatro español. Cuando estalló la Guerra Civil estaba en México y le dijo a Federico García Lorca que se fuera para allá, él no creyó que le fueran a matar, y se quedó en Granada. Margarita se quedó en Buenos Aires, después en Chile y finalmente en Montevideo, donde falleció.



¿Por qué vino a España?



Porque quería vivir el teatro y del teatro, en Uruguay el teatro era amateur, para poder vivir a los 18 años entré a trabajar en el Ministerio de Pesca, al tiempo que estudiaba en la Escuela de Arte Dramático, donde te forman para ser un profesional del teatro, pero en Uruguay, una vez finalizados los estudios, no había forma de ganarse la vida con esta profesión. Por eso decidí venir a Europa, y aquí estoy. Primero en Madrid, y también en Barcelona donde vine en 1971, con mi mujer a hacer una revista, era la época de las revistas teatrales. Trabajamos con Ethel Rojo, con un cómico argentino, Joe Rigoli, y el cómico español Alfonso Lussón, yo hacía de galán cómico apoyando siempre a Ethel Rojo. La obra se representaba en el Teatro Calderón, donde estuvimos siete meses en cartel, hoy donde estaba aquel teatro hay una tienda.



Siete meses es una larga temporada, ahora sería un milagro. “1941”, su obra actual, tan sólo estará siete viernes en el Calderón. ¿Qué me puede decir de sus primeros tiempos en Barcelona haciendo monólogos?



En Catalunya el auge del humor llega con la explosión de Eugenio, que se hizo famoso actuando en Sausalito, un pub de la calle Teodora Lamadrid, allí nos conocimos y nos hicimos amigos. En 1978 aparece Javier de Campos, un estupendo monologuista, y también estaba el Barcelona de Noche, un cabaret gay donde también triunfó Ángel Pavlovsky. En el 82 llegó de Cuba Pepe Rubianes que comenzó en la Cúpula Venus, en las Ramblas, donde también estaban Loles León y Christa Leem con la que trabajé en el cabaret Marti’ns, era una chica maravillosa, una gran stripper, preciosa, simpática y cariñosa, musa del poeta Joan Brossa y de la intelectualidad del momento en Barcelona.





Quienes le conocen dicen que usted es el intelectual del monólogo.



En este espectáculo hablo de Mark Twain, Balzac y de Aristofanes, también utilizo un corto poema de Leopold Senghor, poeta y político senegalés que murió en el 2001, se trata de un poema de 45 segundos de duración que hace un tiempo fue leído en las sede de las Naciones Unidas. Y lo hago relacionándolo con la noticia que hace unas semanas dieron en la prensa norteamericana diciendo que Antonio Banderas era un actor español de color.





¿Es cierto que en “GODOY 1941” hace striptease?



Si, es el número final, es un homenaje que me hago a mí mismo y a mi madre. El 1974 vine a Barcelona a hacer teatro, vine con mi mujer, una chica escultural a la que una acomodadora del teatro dijo que con su físico podía hacer striptease en un cabaret. Y acabamos los dos juntos trabajando en el Míster Dollar en la entonces plaza de Calvo Sotelo, hoy Francesc Macià.





Bibí Andersen hacia striptease en una sala cercana, Starlets, y propiedad del mismo dueño que Míster Dollar, cuando quedaba desnuda todo el mundo exclamando ohohoh…!



Coincidimos con Bibiana. Un día me mujer le dijo que la encontraba muy guapa, ella contesto “guapo”, me llamo Manolo.



¿Pero usted acaba desnudándose?



Mi mujer se desnudaba de verdad. Yo ahora lo hago a medias porque no es nada sencillo y a mi edad tampoco sería muy adecuado. Cuando trabajaba junto con mi mujer yo hacía sobre el escenario los movimientos que para realizar un desnudo tenía que hacer mi mujer, era una parte del show. Después, durante cinco o seis años, estuve yo sólo haciendo el striptease. Ahora, que ya estoy de vuelta de todo, y como un homenaje a mi madre que murió hace tres años y que siempre me decía que me desnudara por dentro y por fuera, he retomado el striptease , porque hay que desnudarse para ser sincero en la vida. Por eso termino el espectáculo diciendo que me he desnudado por dentro y por fuera y buenas noches y que ustedes se desnuden bien, suena música de jazz y hago el striptease.



¿Existe la verdad?



No existe la verdad, esta es una frase se Molière, y yo me pregunto, ¿la vida es de verdad? o ¿la muerte es de mentira?, y de ahí nos vamos al poema de Campoamor, “en este mundo traidor no hay verdades ni mentiras todo es del color del cristal con que se mira”, lo digo en el espectáculo, y también, como dijo Balzac “que poco queda de las cosas cuando se explican” porque tú explicas algo y a veces no queda nada, y a partir de ahí hablo de Mark Twin.



En estos momentos de tantos cánticos políticos, ¿cree que todo es verdad o todo es mentira?



Pepe Múgica, el famoso Pepe Múgica que fue Presidente de Uruguay, dijo que los Gobiernos ya no gobiernan, el perro no mueve la cola, es la cola la que mueve al perro. En plena época franquista estando en Madrid representando una obra inglesa traducida por Emilio Romero, falangista, director de Pueblo, en un momento de descanso fuimos, con Alberto Closas, que dirigía la obra, y con Sancho Gracia y la Polaca, que también trabajaban en ella, a tomar un café y Romero se puso a hablar de política y nos dijo que la política es un juego y por eso siempre gana la banca. Pero, ¿no ve cómo está la política?, ¿cree que estos chicos que están ahí van a poder hacer algo?. Son tan ególatras todos ellos, tienen pura vanidad, no hacen nada para el país. Sólo para el partido y para ellos. En los países, hoy en día, usted lo sabe bien, mandan más las grandes multinacionales y la banca que un partido político, cuando no les interesa un determinado partido en cualquier momento le dan una patada en el culo.



¿Sin dinero no puede funcionar la cultura?



Totalmente de acuerdo, por eso muchos teatros viven con subvenciones, no tienen más remedio que hacerlo así, muchos empresarios privados, que se la juegan, también, si la empresa privada se mete en el teatro y ayudan me parece cojonudo que saquen dinero, me parece muy bien, porque también dan trabajo a actores en el cine en el teatro.



¿Por qué sólo hace una función a la semana?



Yo también estoy un poco cansado, una función semanal me parece muy bien, también voy a Madrid dos días a representar esta obra. Además existe un público que no puede ir al teatro a una función que comienza a las 7 o las 8 de la tarde. Es gente mayor, como yo, gente de mi edad, y las 17,30 les parece un buen horario para acudir al teatro porque a las 18,30 ya están en la calle, como yo.



¿Es esta una decisión personal suyo, no una cuestión económica?



Claro, es así, yo ya estoy jubilado pero Concha Velasco que tiene 80 años no está jubilada, Hacienda te persigue ganando una mierda imagínese a los demás, espero que no lo hagan tanto, ya lo decía Santiago Russinyol: “La vida es como la escalera de una gallinero llena de mierda”, el que está arriba caga al que está abajo.





En el 2009, también en el Club Capitol, Andreu Buenafuente le dirigió en “Verás que todo es mentira. ¿ Es el mejor director que ha tenido?



Berto me hizo correcciones en el texto, y Buenafuente, dirigiendo, me hizo ver cosas que yo no había visto, entre ellas que acortara la obra. Consejo que he seguido desde entonces en las obras que he escrito y dirigido por mí mismo.



¿Está cercana su retirada?



No, no, yo sigo, como decía Joe Rígoli, Yo sigo, pero ahora me dedico mucho a mi casa, a mi nieto que estudia teatro, tiene 12 años y va al Instituto y los sábados por la tarde va a una escuela en el barrio de Gracia, son unos 40, todos son alumnos que estudian y hacen teatro, le gusta el teatro.



Se cierran teatros. ¿Estos niños que ahora estudian teatro tendrán alguna salida profesional en esta profesión?



Ese es el problema, actualmente en España, según la Fundación de Actores, debe haber censados unos 15.000 actores, de estos 15.000 trabaja un ocho por ciento, y solamente un tres por ciento viven del teatro. Yo tuve la fortuna, el milagro, de que absolutamente toda mi vida, viví del teatro.



¿Cree que a Buenafuente se le ha reconocido su talento?



Si, si, trabaja en Madrid, en televisión, yo estuve con él en su programa, “Leit Motiv”, charlando y contando cosas. Está muy reconocido en España, la prueba es que él y su mujer han vuelto a presentar la gala de los Premios Goya. Es un tío muy inteligente, hace muy bien su trabajo. Berto y Buenafuente son extraordinarios para la televisión.



También conoció a Pepe Rubianes, ¿era muy mal hablado en el escenario?



Su forma de decir las cosas era muy especial. Un día le pregunté por qué decía tantos tacos, y me respondió “Porque me sale de los huevos uruguayo de mierda”. Era un gran actor y persona extraordinaria, muy solidario, en Kenia hay un ambulatorio pagado totalmente por él y que lleva su nombre. Coincidimos en el Club Capitol, cada uno en una de las salas, y recuerdo que me decía que estaba harto de África y quería ir a Fortaleza, ya lo tenía preparado para marchar a esta ciudad del norte de Brasil. Y se murió con 60 años, un cáncer de pulmón.



¿Se hacen amigos verdaderos en esta profesión?



Tengo dos o tres amigos, conocidos de la profesión muchísimos, pero todos son compañeros y los quiero un montón.