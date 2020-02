El uso de fajas femeninas o body shapers es un riesgo para la salud, comenta la Dra. Melissa Hague. Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 17:09 h (CET) Una de las herramientas más buscadas para alcanzar la figura perfecta y esbelta son las fajas conocidas como fajas colombianas. Muchos especialistas creen que el uso continuado y prolongado de las mismas puede tener consecuencias negativas para la salud Es muy común que casi todas las mujeres quieran perder peso o tener un cuerpo esbelto, y una de las técnicas más populares para lograr la tan deseada figura perfecta es la faja colombiana o los moldeadores de cintura. Obviamente, tienen beneficios estéticos como la reducción de los antiestéticos michelines de la cintura, proporcionando una figura más afinada y aumentando la autoestima de la mujer que lo utiliza, además estas fajas ayudan a afinar la postura y estar más erguida con lo que incluso las utilizan para realizar actividades físicas, pero el uso prolongado de las mismas puede causar graves daños en la salud.

El problema no es el uso en sí de las fajas, en realidad es que muchas mujeres las usan sin supervisión médica. Las mujeres que usan prendas moldeadoras durante mucho tiempo y prácticamente todo el día y para todo lo hacen de forma incorrecta, poniendo en grave riesgo su salud, comenta la Dra. Melissa Hague Obstetra y Ginecóloga, para el diario Wichita Eagle.

Muchos especialistas creen que el uso continuado de estas prendas es común, la búsqueda de una figura esbelta y con cintura marcada que ofrecen las fajas colombianas,según especialistas, puede dañar sobretodo la columna, y puede ser causa del inicio de ciática o dolor de espalda baja, ello es debido a que la presión que ejercen estas prendas femeninas es muy fuerte por lo que el uso constante y prolongado que se ejerce sobre el cuerpo provoca que los músculos pierdan tono y volumen, ocasionando que no puedan cumplir su función de soporte, ocasionando una continua flacidez, dolor de espalda e incluso puede llegar a dañar el sistema respiratorio por la presión.

El uso de estas prendas moldeadoras ocasiona que los síntomas de algunas dolencias como la ciática o dolor crónico en la espalda baja empeore, incluso el excesivo uso de la presión en la cintura para afinar puede incluso dañar órganos internos.

Otra consecuencias de usar incorrectamente las fajas moldeadoras, serían:

- Disminución del movimiento debido a la presión ejercida en zonas concretas

- Malas digestiones por el impedimento natural de los intestinos

- Y el estrés generado por la ansiedad y molestias causadas por la falta de movilidad.

Si es de agrado usar las fajas o moldeadores de cintura, aquí se comenta cómo cuidar la espalda

Si se padece de dolor de espalda pero se es una mujer que usa fajas o modeladores corporales por razones estéticas, cuentan qué se debe hacer para evitar daños en la columna vertebral. Se tiene que utilizar la faja durante un tiempo determinado y no demasiado prolongado, además de hacerlo bajo prescripción médica, es importante también asegurarse de utilizar la talla adecuada.

Para evitar contracturas o dolor de espalda tras utilizar la faja, intentar relajar los músculos después de quitársela , utilizando o bien compresas frías y calientes, masajes o herramientas ortopédicas como Cordus y Sacrus, y para complementar tomar algún tipo de relajante muscular de venta en cualquier farmacia sin receta como acetaminofén o aplica geles o cremas antiinflamatorias. Hacer ejercicio regularmente, sin la faja, para mantener un buen tono muscular: caminar, nadar, practicar yoga o pilates. Se debe recordar que las fajas no son un producto milagro ya que sólo hacen tener una figura perfecta y esbelta solo cuando la utilizas y no a posteriori, y por último para mejorar la condición de los cartílagos, sería recomendable tomar suplementos nutricionales.

Ahora que ya se tiene información sobre los riesgos de no utilizar la faja adecuadamente, consultar al médico y aprender cómo sacar el máximo provecho para obtener la figura perfecta y los máximos beneficios sin provocar daños en la salud.

