Beltá & Frajumar fabrica su primera colección exclusiva de muebles online para los amantes del diseño Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 17:01 h (CET) Desde su web se plantea un diálogo directo, sencillo, cómodo y rápido con aquellos que comparten la pasión por el mundo del mueble, decoración y el diseño de interiores. Mobiliario creado por diseñadores, interioristas y arquitectos, únicamente disponible aquí "Hay que poner la nariz para saber dónde va el humo" con esta frase Francisco Juan creador de la empresa Beltá & Frajumar comenzaba su discurso en 2010 donde definiría los objetivos de la empresa para los próximos años. “Aquí no se está para esperar que las cosas pasen, si no para conseguir que las cosas pasen”, continuaba diciendo.

Por todo ello hoy Beltá & Frajumar presenta una colección de Obsequios para los amantes del Diseño. Al igual que los Premios de Interiorismo Hotelero, INTERCIDEC (https://beltafrajumar.com/intercidec/), que este año cumplen su quinta edición. La colección online da respuesta a la necesidad demandada por parte de los usuarios de adquirir los muebles que la firma fabrica para los hoteles con los que trabaja.

Cincuenta y tres años de experiencia fabricando mobiliario original y de calidad junto a diseñadores nacionales e internacionales para Hilton, Marriott, Hard Rock, Hyatt y Meliá, han dado lugar a la recién inaugurada tienda online de Beltá & Frajumar donde experimentar un lujo Made in Spain.

Conexión con el haute living

A todo aquel que le encanta el mobiliario de los hoteles donde se hospeda, bienvenido a la inesperada tienda online Beltá & Frajumar, donde la belleza hotelera se materializa en una colección que desarrolla piezas de dimensiones estudiadas, buscando la máxima comodidad y ergonomía sin perder la forma del primer boceto original. Asimismo, se cuenta con el oficio artesano en el acabado de la madera maciza, conocer su estructura, lo que le aporta valor y exclusividad a cada pieza.

Fabricación Made in Murcia

Por una fabricación responsable y de calidad. Poniendo en valor la economía local y social del entorno de la empresa. Avalada por las certificaciones de Bureau Veritas en calidad (ISO 9001) y medio ambiente (14001), Beltá & Frajumar fabrica productos de larga duración que ayudan al uso responsable de los recursos naturales. Trabajando únicamente con madera de bosques gestionados para cumplir las necesidades sociales, económicas y ambientalmente responsables de generaciones futuras.

En definitiva y siguiendo en su línea, esta empresa no solo quiere vender muebles; quiere crear oportunidades para interactuar contigo.

Más información en https://beltafrajumar.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.