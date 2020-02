MarooOn, obtiene el reconocimiento mundial por la eficiencia de su sistema de restauración de regeneración de baterías Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 15:33 h (CET) La empresa coreana MarooOn consigue destacar por su innovador sistema de restauración de baterías, con el que se logra prolongar la vida útil de las baterías en lugar de tener que reciclarlas anticipadamente MarooOn, Inc. (CEO Yeon-soo Han), empresa coreana de innovación tecnológica de controles de alta potencia, se fundó el 1 de febrero de 2009 y desde entonces ha investigado la tecnología de control de alta potencia basada en las TIC, la tecnología de diagnóstico del rendimiento de las baterías industriales y la prolongación de la vida útil de las baterías a través de la restauración y el mantenimiento eficiente de la regeneración de las baterías durante más de 10 años.

MarooOn exporta productos de mantenimiento de baterías a 86 países del mundo, entre los que se encuentran: la empresa belga TVH, número uno mundial en ventas de vehículos de logística eléctrica, la empresa estadounidense FSIP y la empresa del sudeste asiático iBSG. Las ventas de sus productos están aumentando anualmente en más de un 20 por ciento y MarooOn sigue desarrollando su tecnología para convertirse en la empresa líder mundial en tecnología de carga y descarga de baterías.

Las baterías industriales tienen que ser reemplazadas completamente independientemente de su rendimiento, por lo que representan unos elevados costes fijos para aquellas compañías que utilizan baterías masivamente y tienen que hacer frente a esos costes de manera regular. MarooOn desarrolló un sistema de control de baterías que comprueba su regeneración, restauración y rendimiento, consiguiendo reutilizar la batería en lugar de tener que ser retirada y reciclada, resolviendo los problemas de las baterías degradadas. Por lo tanto, MarooOn consigue reducir los costes de las baterías y los equipos de energía.

Los productos de MarooOn integran una amplia variedad de programas para hacer que los usuarios mantengan las baterías fácilmente, sin necesidad de tener conocimientos especiales. Sobre todo, están rematados con una tecnología de carga de alta capacidad de las mejores del mundo, tecnología de descarga basada en sistemas de comunicación inalámbrica, y la última tecnología multimedia, por lo que integran un programa de restauración automática y un sistema de monitorización de baterías basado en el IoT (Internet de las cosas). Sus productos están programados para que los usuarios lean la información del estado de rendimiento fácilmente partiendo desde la unidad de celda mínima de una batería.

El sistema de monitorización de baterías de MarooOn es mantenido y actualizado con la última versión del programa (para el sistema operativo Windows) siempre que esté conectado a Internet. Los usuarios pueden conectar varios productos de forma inalámbrica a sus PC para el control eficiente del dispositivo y la gestión de sus datos. Por otra parte, las necesidades que van experimentando los usuarios sobre el terreno se van añadiendo y actualizando, de forma que sus usuarios están encantados con el sistema de monitorización de la batería.

Eun seong Shin, director de MarooOn, dijo: "dadas las circunstancias para la obtención de materias primas como el litio, el níquel y el cobalto, etc., que son cada vez más difíciles debido a la gran demanda de baterías, desde nuestra empresa impulsamos la creación de valor añadido y la prevención de la contaminación ambiental, ya que el reciclaje de las baterías contribuye a prolongar la vida útil de las mismas y la preservación de las materias primas".

MarooOn es una empresa que proporciona una gestión integral de la batería y un sistema de mejora de la energía mediante el pulso eléctrico. Además, MarooOn desarrolló un algoritmo de predicción de la vida útil de la batería basado en sus 10 años de experiencia, sus conocimientos y en el big data acumulado de la carga y descarga de baterías, que comercializó por primera vez en el mundo. Actualmente, MarooOn vende en su país y en el extranjero cargadores de alta eficiencia y descargadores inteligentes de alta capacidad para un uso eficiente de la batería. Es destacable también que el 85% de sus ventas provienen de las exportaciones y que MarooOn es el número uno en el mercado mundial en el campo de la regeneración de baterías.

MarooOn exporta sus productos a cualquier parte del mundo e invita a sus clientes a que soliciten información sobre sus soluciones de eficiencia energética.

