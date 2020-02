La editorial Punto Didot estrena página web Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 15:20 h (CET) La editorial Punto Didot renueva el diseño de su página web con el fin de mejorar la accesibilidad de sus servicios. Esta imagen más fresca y limpia no es sólo cuestión de estética. Los autores se beneficiarán de una organización más clara y de formas de contacto más eficientes El equipo de la editorial Punto Didot lanza su nueva web que ya está completamente operativa y es accesible para todos los usuarios. Las modificaciones se han centrado en aspectos visuales pero también se han hecho cambios estructurales con el fin de facilitar la búsqueda y lectura de los contenidos así como las solicitudes de presupuestos e información.

Punto Didot no es una empresa recién llegada al mundo de la edición de libros. Lleva en funcionamiento desde 2007 y aunque durante ese tiempo la web no se ha quedado estancada u obsoleta se imponía una renovación para cumplir con los estándares de calidad que exigen los usuarios hoy en día.

Una navegación más rápida e intuitiva

La página web de Punto Didot no presenta variaciones significativas en cuanto al contenido pero se han implementado medidas para que esta información sea mucho más clara y los usuarios encuentren lo que se desean sin esfuerzo y sin perder tiempo.

Se ha hecho especial hincapié en que las condiciones del servicio editorial se puedan consultar sin problemas. Asimismo, se han mejorado los mecanismos para contactar con el equipo de profesionales encargado de asesorar a los autores.

La usabilidad web es una prioridad para los negocios online. En un entorno digital cada vez más competitivo se hace imprescindible poner el acento en el cliente final y pensar en sus necesidades e inquietudes a la hora de modificar el aspecto y la estructura de la información de una página.

Las principales secciones de la web de Punto Didot

Formas de contacto: Para que los autores puedan comunicarse con e equipo de asesores de la editorial Punto Didot de la manera que elijan para transmitirles sus dudas o necesidades se han concluido en la parte superior de la página un botón de correo electrónico y otro de llamada.

Formulario de contacto más simple: Ahora este formulario ocupa un espacio preeminente en la página de inicio. Además, se han simplificado los campos a rellenar apara que el usuario sólo tenga que proporcionar los datos imprescindibles para ofrecerle servicio.

Un buscador más accesible: Se ha añadido un buscador en la parte superior de la página para que los visitantes de la página puedan buscar los contenidos que precisen sin tener que perderse navegando por los diferentes menús.

La organización del menú superior: En este menú se han incluido los diversos apartados necesarios para que los autores tengan a su alcance la información tanto acerca de los servicios editoriales como de las condiciones y tarifas de los mismos.

Un diseño web apto para todos los dispositivos

Actualmente, el acceso a Internet es posible desde diversos dispositivos. Las personas están permanentemente conectadas y pueden consultar una web desde un smartphone, una tablet, un portátil o un ordenador de sobremesa.

En Punto Didot se ha tenido en cuenta este escenario a la hora de proyectar la nueva página web. Se ha optado por un diseño responsive que favorece la correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos.

Esto es importante porque de este modo el usuario tiene acceso a los mismo contenidos y funcionalidades con independencia del dispositivo desde el que decida conectarse. Gracias a esta política se ha logrado que la experiencia de los autores que acceden a la editorial Punto Didot sea de mayor calidad.

