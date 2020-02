Una de cada cuatro consultas realizadas a un abogado en 2019 fue sobre Consumo, según Legálitas Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 15:12 h (CET) Consumo es la materia que más quebraderos de cabeza dio a los españoles a lo largo del año 2019, representando el 23,69% de todas las consultas que los ciudadanos formularon a los abogados, según los datos extraídos del Observatorio Jurídico de Legálitas, después de analizar una muestra de más de 558.000 consultas recibidas a lo largo del pasado año Reclamaciones de consumo y revisión de contratos de alquiler fueron las grandes preocupaciones legales de los españoles.

Consumo es la materia que más quebraderos de cabeza dio a los españoles a lo largo del año 2019, representando el 23,69% de todas las consultas que los ciudadanos formularon a los abogados, según los datos extraídos del Observatorio Jurídico de Legálitas, después de analizar una muestra de más de 558.000 consultas recibidas a lo largo del pasado año.

Los ciudadanos españoles se muestran cada día más conocedores de sus derechos como consumidores y se animan a reclamar cada día más, al menos, a consultar a un abogado sobre las distintas normativas que pudieran afectar positivamente a sus intereses. Así, los problemas para satisfacer las deudas contraídas con los bancos y sus consecuentes impagos han sido motivo del 40% de las consultas incluidas en la propia materia de Consumo, seguidas de las reclamaciones a las compañías de suministros (gas, luz, agua y telefonía) que representaron el 29%.

Las consultas sobre Inmueble, pese a descender en 2019 cuatro puntos con respecto al año anterior, siguen suponiendo un importante volumen, 17,81%, encontrando en los contratos de alquiler (redacción de contratos, impagos de alquiler, reparaciones, etc.) y en los problemas en las comunidades de vecinos (vecinos ruidosos, impago de deudas, derramas, etc.) las dos grandes submaterias que predominan en Inmueble con un 41,85% y un 31,61% respectivamente sobre el total de la propia materia.

El reparto de una herencia, situaciones familiares como incapacitación o filiación, las separaciones y divorcios, suponen la mayor parte de casuísticas que los abogados del departamento de Derecho Civil recibieron a lo largo del año, cuyo trabajo representó el 14,63% de las consultas anuales.

Laboral representó el 28,10% de las consultas anuales y, dentro de esta materia, la solicitud de prestaciones a la Seguridad Social y las Mutuas, supusieron el 25,13% de las mismas. Pedir excedencias o reducciones de jornada, siguen suponiendo uno de los grandes intereses de los ciudadanos, junto a despidos, contrataciones y regularización de las empleadas del hogar.

Las cuestiones derivadas de Extranjería fueron las que más consultas llegaron al área de Derecho Administrativo que supuso un 7,86% del volumen de consultas global. Los procedimientos sancionadores de la administración, permisos de urbanismo, la responsabilidad patrimonial (reclamación de indemnización a la Administración pública cuando ha causado daños), la sanidad o la actividad de los funcionarios son otras cuestiones con las que también se encuentran los distintos abogados.

En Fiscal (6,73% del total) las consultas sobre la declaración de la Renta suponen un tercio de todas las del área, completándose con otras cuestiones referentes al Catastro (revisiones, sanciones, etc.), las declaraciones de IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o las plusvalías (principalmente cuando el valor de la venta ha sido inferior del de compra), cuyas consultas descendieron cinco puntos con respecto al año anterior debido a la parálisis que las administraciones muestran en este sentido.

Penal con un 5,93% supone la séptima materia más consultada, donde los hurtos y robos representan casi la mitad de las consultas que fueron atendidas. Las consultas relacionadas con las coberturas que ofrecen las distintas compañías fueron algunos de los asuntos tratados en Seguros (5,37% sobre el total); mientras que la nueva legislación sobre protección de datos provocó el auge de esta submateria en el área Mercantil (2,53%). Por último, Internet, con 1,21% de las consultas recibidas, supone otra fuente de consultas legales en base a los distintos problemas que los ciudadanos encuentran durante su navegación por la red.

Reparto geográfico

El Observatorio Jurídico ha puesto también el foco en la procedencia de las consultas que realizan los clientes, segmentando por comunidades autónomas e identificando las distintas inquietudes mostradas a la hora de contactar con su abogado. Realizado un reparto porcentual de cada materia en un mismo territorio, el Observatorio señala a la Región de Murcia como el lugar donde mayor interés se mostró en materia de Consumo, con un porcentaje de tres puntos mayor que la media nacional; Cantabria fue la comunidad que lideró la materia de Inmueble, con un volumen de consultas cinco veces superior a la media; las Islas Baleares destacaron en materia laboral con un porcentaje de interés por esta materia mayor que el resto de comunidades; Madrid fue, en materia Fiscal, quien más consultas realizó porcentualmente en comparación con el resto; mientras que las ciudades autónomas destacaron por partida doble y triple: Ceuta en Seguros e Internet; y Melilla en Civil, Administrativo y Penal, respectivamente.

Andalucía es la comunidad cuyos habitantes más consultan con un abogado, casi un 24% más que la media en España; mientras que Galicia es la última, también un 24%, en este caso, menor que la media.

Por provincias, Sevilla destaca por encima de la media, sus habitantes consultan de media un 38,81% más que la media española, seguido de Huelva, Málaga o Córdoba con porcentajes superiores al 30. Por abajo, se encuentran Cuenca y Soria, cuyos habitantes destacan por ser los que menos uso hacen de los servicios jurídicos (29,66% y 29,04% respectivamente).

Las consultas recibidas en el Observatorio Jurídico de Legálitas son catalogadas de manera informática y ordenadas por especialidades jurídicas, asociando cada consulta a una materia genérica que, a su vez, es desglosada en submaterias y estas en los problemas más concretos que han motivado la consulta del cliente.

Así se crea el Observatorio Jurídico de Legálitas, que analiza todos los datos obtenidos para mostrar el aumento, disminución o mantenimiento de las tendencias, los hechos o sentencias que las han motivado y si ha existido algún agente externo que haya provocado la variación en el número de consultas relacionadas con una materia concreta.

