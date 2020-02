El fraude interno por viajes de empresa asciende a 677€ anuales por trabajador, según un informe de Captio Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 14:48 h (CET) Captio publica su informe anual "El impacto del fraude interno en la gestión de gastos de las empresas" para cuya elaboración se han analizado 1,6 millones de gastos correspondientes a 84.721 trabajadores de 750 empresas europeas. El fraude interno de las empresas europeas asciende a 76.426 euros anuales de media. Los casos más habituales de fraude entre los trabajadores son los de superar el importe máximo autorizado por la empresa, pasar gastos antiguos y editar la información del justificante Captio, la plataforma líder en la gestión de gastos de viajes de empresa, ha publicado hoy su informe anual ​“E​l impacto del fraude interno en la gestión de gastos de las empresas​”​. Dicho estudio revela que el impacto del fraude en las empresas asciende a 76.426 euros anuales de media. El fraude interno por trabajador es de 676,57 euros, lo que supone un ligero descenso del 1,93 % con respecto al año anterior (689,87 euros). Superar el importe máximo autorizado por la empresa, pasar gastos antiguos y editar la información del justificante son algunas de las irregularidades más habituales en los viajes de negocios.

Para llevar a cabo esta quinta edición del estudio, Captio ha revisado 1.672.683 gastos originados en los desplazamientos de 84.721 trabajadores de 750 empresas durante el año 2019. Con los datos en la mano, se puede comprobar que las empresas pequeñas son las que sufren más fraudes internos por parte de sus empleados.

El resultado sigue, por tanto, la tendencia de los últimos años. En 2019, el porcentaje de tiques fraudulentos correspondientes a pequeñas empresas supera en 8 puntos al de las empresas medianas y en 9 puntos al de las grandes compañías. La diferencia está en que, en esta última edición, el fraude en las empresas de tamaño medio supera al sufrido por las grandes compañías.

“​Las irregularidades en la gestión reducen seriamente la competitividad de las compañías y dificultan la toma de decisiones debido a la distorsión de los datos disponibles​”, afirma Joaquim Segura, CRO y cofundador de Captio. El empeoramiento del clima laboral y el daño a la reputación corporativa son otras de las consecuencias de estas malas prácticas.

III CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.

Las conclusiones sobre el Informe del fraude interno en la gestión de gastos de las empresas elaborado por Captio han sido presentadas en el marco del III Congreso Nacional Antifraude, celebrado en Madrid, de la mano de Miquel Bada, VP Marketing de Captio.

Organizado por la World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), el Congreso supone la gran cita anual de los mayores expertos en la lucha contra el fraude de España. Un foro de debate en el que expondrán los últimos retos, tendencias y modalidades del fraude, con especial énfasis en el papel de la tecnología y en la aplicación de medidas preventivas para combatirlo.

Clicar aquí para descargar el Informe Captio completo: El impacto del fraude interno en la gestión de gastos de las empresas

NOTA: Para hacer sus cálculos, Captio ha tenido en cuenta los tiques que, en principio, no cumplen con las políticas de gastos de las empresas. No en todos los casos ha habido fraude interno sino que puede haber circunstancias especiales que hacen que un gasto legítimo sea atípico. Por otro lado, respecto a los gastos que exceden los máximos establecidos por las empresas, se ha tenido en cuenta solamente la diferencia entre dicho importe máximo y el del gasto realizado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.