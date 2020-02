"La tecnología ayuda a lograr una transformación hacia una economía circular" según Opinno Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 14:56 h (CET) Para el Foro Económico Mundial, un desarrollo adecuado de la transformación digital puede suponer para la sociedad un valor añadido de unos 12,7 billones de dólares de los EE.UU. en 2025. Se cree que el desarrollo de nuevas tecnologías puede conducir a una considerable disminución de las emisiones de CO2, aproximadamente 26.000 millones de toneladas para 2025 “Las tecnologías digitales están ayudando a las empresas a lograr una importante transformación hacia una economía más circular, a fin de beneficiar la protección de ecosistemas cada vez más importantes” afirmó Elena Rodríguez, la responsable de innovación abierta y ecosistemas de innovación de Opinno, en el evento “La ley de la Transformación Digital: tipos de beneficios”, organizado por Madrid Network Innovation, primero de una serie dedicada a la aceleración del impacto de la transformación digital en las organizaciones.



Para el Foro Económico Mundial, un desarrollo adecuado de la transformación digital puede suponer para la sociedad un valor añadido de unos 12,7 billones de dólares de los EE.UU. en 2025, según Elena Rodríguez, “se cree que el desarrollo de nuevas tecnologías puede conducir a una considerable disminución de las emisiones de CO2, aproximadamente 26.000 millones de toneladas para 2025”.



La directiva de Opinno comentó que una empresa innovadora siempre tiene que buscar nuevas y mejores formas de gestionar sus recursos, por lo que la digitalización se ha convertido en la clave de una optimización sostenible de los activos, de modo que una empresa pueda minimizar las amenazas a su negocio. “Las tecnologías innovadoras como Big Data o la inteligencia artificial pueden ayudar a las empresas a lograr un desarrollo sostenible que puede mejorar su crecimiento y su participación en la sociedad” aseguró.



Las prácticas comerciales sostenibles no sólo contribuyen a los aspectos morales y éticos de una empresa, sino que también pueden aumentar la rentabilidad a largo plazo. Además, la sostenibilidad puede mejorar la capacidad de una empresa para reclutar talentos, retener a los empleados y atraer a los clientes.



Además, estas metodologías pueden ayudar a una empresa a lograr una mayor responsabilidad social corporativa, agilizar la adquisición de contratos gubernamentales y mejorar sus relaciones públicas. En este sentido, Elena Rodriguez declaró que "es necesario desvincular el crecimiento económico del impacto ecológico, mejorar la presentación de informes sobre sostenibilidad y aumentar la participación de los clientes".



La sostenibilidad se extiende al concepto de crear una infraestructura tecnológica y organizativa sólida y duradera. Para alcanzar una situación sostenible, las organizaciones deben estar bien estructuradas, centrarse en datos específicos que puedan contribuir a su mejora, destacando su rendimiento en cifras visibles que puedan comprobarse en directo, e invertir en tecnología digital que sea vehículo de un cambio positivo. Para la directiva de Opinno “ha llegado el momento de perder el miedo a la digitalización, ya que no condenará a los empleados, en cambio los ayudará a prosperar”.



Además concluyó señalando que “una empresa innovadora tiene que estar alineada con un modelo sostenible, y por ejemplo para apoyar esta premisa, el equipo de Opinno está desarrollando estrategias de proyectos que se comprometen a impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible a largo plazo”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.