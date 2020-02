Libertex organiza una masterclass de trading en Mestalla Comunicae

lunes, 17 de febrero de 2020, 14:36 h (CET) Eduardo Strecht Ricou, consultor estratégico de servicios financieros para empresas, será el conductor de esta jornada, en la que se tratarán diversos aspectos de la inversión financiera. La masterclass será retransmitida online para todas las personas interesadas en esta temática que no puedan asistir presencialmente Libertex, una de las principales plataformas de trading online del mundo, celebrará una masterclass de trading el próximo día 13 de marzo a las 18:30 horas en el estadio de fútbol de Mestalla (Valencia).

La conferencia estará conducida por Eduardo Strecht Ricou, consultor estratégico de servicios financieros para empresas y fundador de la firma Strecht Ricou Consultor Internacional. Con más de 20 años de experiencia en los mercados, Eduardo Strecht ha asesorado a entidades financieras de la talla de Banco Santander, Citi o Saxo Bank.

Durante la masterclass, el analista profesional tratará asuntos como el auge y posibilidades del Bitcoin, el estado del Ibex 35 en medio de la tormenta financiera de China, la inversión en el oro, etc. siempre con el foco puesto en las recomendaciones para invertir con éxito en los mercados financieros.

La jornada, de acceso gratuito, tendrá lugar en la sala de prensa del estadio de Mestalla, que tiene un aforo limitado, por lo que las plazas serán asignadas por orden de inscripción a través de la página web habilitada por Libertex para este acto.

Además, para todas aquellas personas interesadas en la inversión financiera, que no puedan asistir, Libertex retransmitirá la masterclass por streaming, mediante un registro online, teniendo la posibilidad de participar con preguntas, que serán respondidas por el experto invitado de Libertex.

Como patrocinador oficial del Valencia CF, Libertex ofrecerá un cocktail a los asistentes en el palco presidencial de Mestalla, con la presencia de invitados especiales del club que se desvelarán más adelante. Los asistentes tendrán, además, la oportunidad de participar en un sorteo de entradas de tribuna y asientos en palco VIP para el derby de la ciudad, Valencia CF-Levante UD y diversos artículos de merchandising.

