Los conductores de VE toleran cada vez menos las deficiencias en la infraestructura de recarga

lunes, 17 de febrero de 2020, 13:07 h (CET) La segunda Encuesta Nacional de Usuarios de Vehículo Eléctrico (VE) ha indagado en las opiniones y hábitos de 1.432 conductores en todas las provincias españolas. Las principales conclusiones serán presentadas en eventos en Barcelona (18 de febrero), Madrid (18 de marzo), Bilbao (21 de abril) y Valencia (26 de mayo), entre febrero y mayo de 2020, con la participación de profesionales del sector público y privado Los conductores de coche eléctrico (VE) en España son cada vez menos tolerantes con las deficiencias de la infraestructura para la movilidad eléctrica. Los recién iniciados (1 y 2 años) hacen las peores valoraciones, mientras que los más experimentados (5 años), son más condescendientes. Lo más preocupante es que la valoración de las redes de recarga, tanto públicas como privadas, ha empeorado a pesar de que ya se encontraba en niveles bajos en la primera edición de la encuesta.

“La evolución del parque de vehículos eléctricos y el nuevo escenario que vivimos en cuanto a movilidad sostenible, ha motivado que las compañías del sector asegurador estemos trabajando en soluciones para vehículos eléctricos acordes a las demandas de este tipo de conductores, que, en muchos casos, nada tienen que ver con las de propietarios de vehículos de combustión”, ha dicho Victor Ugarte, Director de Marketing de Reale Seguros, empresa que este año ha apoyado la realización de la encuesta.

La práctica totalidad de proveedores de energía eléctrica, así como los gestores públicos de soluciones de recarga, han obtenido solamente hasta un 2.6 de una puntuación máxima de 5. Entre los otros aspectos de la movilidad eléctrica, también han sido valorado la tarifa de la energía, la accesibilidad y los problemas de la infraestructura, los diferentes modelos de VE, los accesorios como el cable de carga y el punto de carga doméstico, la autonomía de la batería, la conexión entre el coche y los dispositivos móviles, los patrones de conducción, la distancias recorridas, el servicio de los concesionarios, los canales de información, la oferta de seguros, la labor de la Administración, entre otros múltiples aspectos.

La segunda Encuesta Nacional de Conductores de Coche Eléctrico, realizada por All Media Consulting y Electromaps, ha ampliado la muestra como resultado del elevado interés del conductor de VE en España, y en particular, entre los usuarios de Electromaps, para mejorar la movilidad eléctrica. La evidencia de esta implicación entre los encuestados es que un 72% finalizaron la encuesta online, un índice de participación elevado, dada la extensión de las 64 preguntas y otras tantas subpreguntas.

“En el corto plazo las empresas energéticas tendrán una mayor presión por parte de la comunidad de conductores eléctricos de invertir en mejorar su reputación, bien por la vía del marketing, pero también mediante la adaptación de su oferta a la realidad del mercado, sin mencionar la urgencia de un correcto mantenimiento de la red de puntos de carga”, ha explicado Gustavo Franco Cruz, director de All Media Consulting.

Tendencias al alza del VE

Con la implantación progresiva de la movilidad eléctrica, algunas tendencias se afianzan, como son los valores de la sostenibilidad, el activismo para atraer nuevos conductores, el incremento en las distancias de los desplazamientos, la demanda de nuevos servicios inexistentes en la movilidad de combustión, la disparidad entre provincias, la inequidad de género, los modos alternativos de uso de VE de la economía colaborativa y pago por uso, la venta por Internet de los vehículos.

“Los aspectos positivos y negativos no necesariamente tienen que ver con la penetración del VE en las diferentes provincias, ni con su tamaño demográfico, sino más bien con la implicación de las administraciones públicas que en poco tiempo pueden dar resultados interesantes para crear nuevas ventajas en función de los errores del pasado”, ha indicado Xavier Cañadell, director de Electromaps.

Presentación para profesionales

Las principales conclusiones de la encuesta serán presentadas en cuatro ciudades, con la participación de técnicos municipales y autonómicos del área de movilidad, así como profesionales de los sectores implicados, como son los proveedores de soluciones de recarga, fabricantes de coches, fabricantes de dispositivos de recarga, proveedores de seguros y todo tipo de servicios vinculados al VE.

La realización del VE Data Day será en Barcelona el 18 de febrero, en Parc Tecnològic de Barcelona Activa; en Madrid el 18 de marzo, en La Nave; la siguiente ciudad es Bilbao, el 21 de abril, en Bidebarrieta Kulturgunea; y por último, en Valencia el 26 de mayo, en Las Naves. Los eventos serán de 10:00 a 14:00, con asistencia gratuita previa acreditación para profesionales, con la moderación de periodistas especializados.

Sobre Reale Seguros

Reale Seguros es una compañía aseguradora de referencia en el mercado español, donde está presente desde 1988. Apuesta por la cercanía con el cliente a través de 54 sucursales, más de 400 agencias y 3.300 colaboradores que dan servicio a más de 1.8 millones de clientes. Está trabajando en desarrollar una oferta adaptada a las nuevas necesidades derivadas de la movilidad sostenible. Es una de las diez empresas aseguradoras mencionadas en la encuesta, entre las cuales cuenta con una representación del 3%, del total de 1.432 conductores que participaron.

Sobre Electromaps

Electromaps es el proveedor líder de servicios de movilidad eléctrica en España y Portugal. Con su aplicación móvil, ayuda desde 2009 a los conductores de vehículos eléctricos a encontrar todos los puntos de recarga y facilita el acceso y el pago en más de 60.000 puntos de recarga en toda Europa. Con su plataforma de gestión ayuda a ayuntamientos y empresas privadas a gestionar sus puntos de recarga y a cobrar por el servicio de recarga.

Sobre All Media Consulting

All Media Consulting es la primera agencia de comunicación especializada en empresas tecnológicas de la economía smart y green. Trabaja con fabricantes de vehículos eléctricos, entidades dedicadas a la movilidad, proveedores de energía y empresas de tecnología, para impulsar sus actividades desde la comunicación alineada con los valores de la sostenibilidad y la innovación. Se encuentra registrada como grupo de presión en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Descarga del estudio: http://bit.ly/2GVKxgf

