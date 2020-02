Los ratones verticales ergonómicos de Ewent mejoran la salud de los usuarios

Hay personas que pasan muchas horas delante del ordenador cada día ya sea por motivos profesionales o por ocio y, con el tiempo, suelen sufrir algunos problemas de salud como dolor de cabeza, de espalda y otros problemas musculares como el síndrome del túnel carpiano Los ratones ergonómicos Ewent son la solución perfecta para prevenir dolores relacionados con las manos. Su diseño ergonómico garantiza una mejor postura para trabajar ya que mano, muñeca y antebrazo tienen una posición más natural.

Estos ratones tienen una alta precisión, reducen el estrés y favorecen la concentración ya que su diseño ergonómico ayuda a relajar los músculos de mano, muñeca y antebrazo.

Ewent ha creado dos versiones: EW3157, con cable, y EW3158, inalámbrico. Ambos cuentan con sensor óptico y con varios niveles de DPI, hasta 1600, que facilitan un mayor desplazamiento por la pantalla sin tener que hacer grandes movimientos con la mano.

Es recomendable contar con un puesto de trabajo ergonómico donde con una correcta posición del ordenador, el teclado, el ratón e, incluso, la silla para mejorar la salud. Algunas recomendaciones que hacen los médicos son: el teclado y la pantalla deben estar justo frente al usuario y la pantalla no tenerla a menos de 40 centímetros para no dañar la vista, la mano tiene que descansar completamente sobre el ratón, la muñeca no debe estar doblada, el antebrazo debe estar descansando sobre la mesa, sin forzar. Con todas estas indicaciones se consigue un giro de muñeca completamente natural.

Si se llevan a cabo esta serie de recomendaciones, las horas frente al ordenador serán más amenas y no causarán tantos problemas de salud. Es probable que, si se prueba a tener un puesto de trabajo ergonómico, incluyendo los ratos verticales ergonómicos Ewent, el usuario comprobará cómo mejoran la salud este tipo de productos.

Por último, para quienes ya hayan sido diagnosticados con problemas como el síndrome del túnel carpiano, estos ratones les ayudarán a aliviar el dolor y a sentirse mejor con este producto ergonómico. Además, tras intervenciones médicas, facilitan la recuperación de la mano para poder seguir trabajando con el ordenador.