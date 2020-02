Novena Edición del Encuentro Anual de Máximos Representantes de la Fundació Factor Humà Comunicae

viernes, 14 de febrero de 2020, 13:59 h (CET) Bajo el lema "Miradas compartidas" con el objetivo de hacer un tándem estratégico fundamental para las empresas, la Fundació Factor Humà celebró el pasado 11 de febrero el Encuentro Anual de Máximos Representantes con la Dirección de Recursos Humanos de sus organizaciones asociadas. Los protagonistas del acto fueron David Camps, Director General de Buff, y Mònica Vázquez, Directora de Personas de Suara Cooperativa, que explicaron sus proyectos galardonados recientemente con los Premios Factor Humà 50 empresas asisten a un encuentro entre la alta dirección y la dirección de personas organizado por la Fundació Factor Humà

La sede de la UPF Barcelona School of Management acogió este lunes la novena edición del Encuentro Anual de Máximos Representantes de las organizaciones asociadas a la Fundació Factor Humà; una edición en la que, por segundo año consecutivo, también se contaba con la presencia de Directoras y Directores de Personas. De este modo, el acto se ha convertido en un espacio anual de conversación para implicar a la alta dirección de las empresas en la gestión del talento de sus organizaciones.

Los grandes protagonistas del encuentro fueron, por un lado, David Camps, Director General de Buff, una empresa textil de Igualada famosa por sus tapabocas tubulares que fue galardonada recientemente con el 11º Premio Factor Humà Mercè Sala por la buena gestión de cuatro valores: trato humano, innovación, pragmatismo y visión global; y, por otro lado, Mònica Vázquez, Directora de Personas de Suara Cooperativa, una cooperativa de carácter social especializada en la atención a personas también reconocida hace pocos meses con el 2º Premio Impacta a la Gestión de Personas por la elaboración de una Guía Para Acompañar a las Personas Enfermas de Cáncer.

Pilar Soldevila, Gerente de la UPF Barcelona School of Management, dio la bienvenida a los asistentes y Manel del Castillo, Gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en su primer acto como Presidente de la Fundació Factor Humà, hizo públicos los motivos de haber aceptado este cargo, entre ellos la identificación del Hospital con los valores de la Fundació, y declaró que las empresas también pueden contribuir a lograr una sociedad más humana.

Acto seguido, Cèsar Molins, Director General de AMES y miembro del Jurado de los Premios Factor Humà, fue el encargado de desgranar los motivos por los que Buff y Suara Cooperativa fueron reconocidos como los premiados de la última edición. Señaló que “Buff es una organización cercana y transparente donde se coopera y en la que hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen”. Además, quiso destacar que “su éxito se basa en la buena gestión de las personas”, y añadió que algo que sorprendió gratamente al Jurado es su gran respeto por el entorno y el medio ambiente. De Suara Cooperativa resaltó que “su guía se ha hecho de manera participativa, han adaptado los protocolos para hacer un buen acompañamiento en los momentos más vulnerables de las personas y es remarcable como han velado por no hacerlo de manera intrusiva”. Cèsar Molins finalizó su speech declarando que muchas organizaciones deberían fijarse en Suara Cooperativa: “es una iniciativa que debe servir de ejemplo para todas aquellas organizaciones que quieren trabajar desde la mirada humana”.

David Camps empezó su discurso contando a los asistentes el propósito principal de Original Buff: Live more now. Con él quieren alentar a las personas a disfrutar del aire libre. Señaló también que “en nuestra compañía es fundamental que, tanto los trabajadores como la dirección con sus decisiones, cumplan con nuestros valores. Somos creativos, aventureros, inconformistas y ponemos pasión en cada cosa que hacemos”.

Asimismo, apuntó que tanto la propiedad como la dirección de la empresa confían plenamente en su plantilla de 250 personas y creen que la clave de su éxito es, precisamente, la mirada humana que también defiende la Fundació Factor Humà. Camps afirmó que “en la compañía tratan de crear entornos de bienestar en los que la transparencia es un factor clave, promueven un horario flexible y un estilo de vida saludable, por ejemplo, con charlas que organizan con profesionales del sector de la nutrición”.

David Camps concluyó que “en Original Buff miramos el futuro con ilusión y creemos que la perfecta combinación para conseguir un mundo mejor es la suma de personas y medio ambiente”.

A continuación, Mónica Vázquez detalló en su discurso cómo fue la elaboración de la Guía Para Acompañar a las Personas Enfermas de Cáncer de Suara Cooperativa. “El rasgo diferencial de Suara es la atención y el trato cercano a las personas”.

La Directora de Personas de Suara Cooperativa explicó que con esta guía unifican los criterios para acompañar a las personas que pasan por un proceso de enfermedad grave y complicado como es el cáncer. Y no solo durante el proceso, sino que la guía ayuda también a saber cómo tratar a los compañeros que han pasado por la enfermedad y se reincorporan al trabajo.

Vázquez, en su discurso explicó que “el acompañamiento durante y después de la enfermedad consiste en técnica y actitud. Dicha actitud hacia el acompañamiento es imprescindible: estar al lado de las personas, sin prisa, respetando sus decisiones y rehuyendo egos y paternalismos”.

Con ya 27 procesos de acompañamiento llevados a cabo y 16 adaptaciones de trabajo, Mónica Vázquez declaró que en un futuro tienen como objetivo trabajar toda la previa a la enfermedad: el cuidado emocional.

En el transcurso del encuentro, y a partir de las reflexiones de los discursos de David Camps y Mónica Vázquez, se abrió una ronda de preguntas entre las personas presentes que fue conducido por el periodista de La Vanguardia Ramon Aymerich.

La Directora de la Fundació Factor Humà, Anna Fornés, clausuró el acto explicando que, “Un año más y bajo el lema ‘Miradas compartidas’, con este acto creamos un espacio de conversación transversal para aumentar la capacidad de influencia de la función de Personas y, a la vez, para promover organizaciones con un liderazgo más humano y ético”.

La Fundació Factor Humà (www.factorhuma.org)

Creada y promovida por Mercè Sala en 1997, la Fundació es una entidad cuyo objetivo es mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. Considerada el espacio de referencia en Cataluña en aportación de valor en el ámbito de los Recursos Humanos, tiene como misión fomentar el desarrollo de organizaciones que adopten una mirada más humana a través del impulso de una comunidad de innovación, reflexión e intercambio. Actualmente esta comunidad de conocimiento cuenta con 71 empresas y organizaciones asociadas. Esto se traduce en una comunidad de 2.500 personas que reciben innovadores servicios que les permiten hacer prospectiva, conocer mejores prácticas y promover herramientas, así como técnicas útiles en materia de Recursos Humanos. Su innovador portal web es otra de las herramientas de conocimiento de la Fundació, un portal de referencia para más de 8.000 profesionales.

