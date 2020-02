​Prudente y a la vez firme Suso do Madrid, A Coruña Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 15 de febrero de 2020, 10:08 h (CET) Aunque Marruecos declara públicamente su respeto a la legalidad internacional, esto no es lo que dicen sus hechos, concretamente con sus fronteras marítimas con aguas que pertenecen a Canarias. Ni siquiera está todavía resuelta la cuestión de la soberanía que dejó abierta la retirada española del Sáhara en 1975. A esto se añade que Rabat tiene el poder de abrir o cerrar el grifo de los flujos migratorios y ha demostrado gran maestría en la utilización de esta herramienta de presión con el Gobierno español. González Laya, ministra de Exteriores, diplomática experimentada, tendrá ocasión de mostrar su capacidad de nadar y guardar la ropa. Pero como antigua alta funcionaria de la ONU sabrá también ser prudente y a la vez firme frente a las pretensiones del vecino y aliado del sur, al que a veces conviene recordar que entre países amigos no son aceptables las políticas de hechos consumados.















Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.