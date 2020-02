​Ligeras molestias Enric Barrull Casals, Girona Lectores

sábado, 15 de febrero de 2020, 10:07 h (CET) Una vez superados los primeros rubores, a Sánchez todo le da igual y va pagando las facturas de la investidura con absoluta naturalidad no exenta de una gran desfachatez.



Los pronósticos se han cumplido y, poco a poco, van saliendo a la luz los costes de la investidura de Sánchez y los acreedores pasan las facturas al cobro. Algunas, como las derivadas del acuerdo con los comunistas de Podemos, eran más o menos conocidas y se van cobrando sin sorpresas en el campo de los ministerios de relleno, de los ataques a la Iglesia, de la enseñanza, de la ideología de género y hasta en los sillones de la Real Academia.



Otras, como los pagos a PNV y Bildu, se sufragan con acuerdos con el gobierno navarro de Chivite y con las exigencias económicas de los Ortúzar y Esteban o con el trile de los presos; pagarés que irán venciendo poco a poco pero también sin sobresaltos.



Lo de la Esquerra ya va tomando otro cariz y se está llegando al indulto por la vía trasera del Código Penal y de la canonización política del réprobo Torra, lo cual puede ser más costoso.











