Esta primavera, nueva colección de sol Guillermina Baeza by Cione

Con un perfil abierto a un público más amplio, pero sin perder la esencia de la marca GB -diseño, calidad, sostenibilidad y comodidad- llegará, en exclusiva a las ópticas de Cione, en marzo próximo Después del éxito que cosechó el pasado verano la primera colección de gafas de sol, edición limitada, Guillermina Baeza By Cione, las dos empresas le dan continuidad a este proyecto, en marzo, con trece nuevas monturas, que, también siguen la estela de The Past is Not Gone: la colección de trajes de baño 2020 de GB.

Presentada en la 080 de Barcelona, y después en la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria, The Past is Not Gone, inspirada en la Barcelona del 92, ya eterna, y en las modelos de los años noventa, está siendo un éxito rotundo de ventas, al que sin duda contribuyó el look con gafas de las modelos de la primera colección Guillermina Baeza By Cione. Bañadores y monturas armonizaron sobre las pasarelas como un todo indivisible, y descubrieron el océano de sinergias entre ambas prendas, que son “absolutamente complementarias”, valora Belén Larruy, directora creativa de GB, y al tiempo, entre los equipos creativos de la firma barcelonesa y Cione.

Esta misma excelente sintonía impregna de elegancia y sentido ahora a la segunda colección de sol Guillermina Baeza by Cione. Diseñadoras de ambas empresas han trabajado conjuntamente en la creación de estas trece nuevas gafas de sol, con un perfil superventas, pero que, al mismo tiempo, y como su hermana mayor, la primera colección, trasladan a la mirada el ADN GB en la moda para el baño. “Esta nueva colección es muy especial; pero también funcional. Sus portadoras van a percibir inmediatamente el trabajo que hay detrás de cada detalle, y que forma parte de nuestra identidad como marca. La estética, calidad y comodidad de las gafas conseguirá que, a quien las lleve puestas, le cueste quitárselas porque, además de sentirse guapa con ellas, también se sentirá protegida y cómoda. No todas las gafas son iguales. La calidad, siempre marca la diferencia”, sigue Larruy.

Para llegar a un público más amplio, el equipo conjunto de diseño se ha inspirado en los mismos paneles de tendencia que The Past is Not Gone, pero convertidos ahora en formas imperecederas y superventas. “El proceso creativo ha fluido con total naturalidad. Pensamos lo mismo y las sinergias se palpaban sobre la mesa de diseño. El trabajo ha resultado tan enriquecedor para ambas partes, como complementarios son bañadores y gafas de sol”, dice Sandra España, jefa de producto de Cione.

La colección se despliega en monturas de formas cat-eye, ovaladas y chic de estas trece referencias forman un todo indisoluble con las prendas de baño. Todas las monturas están personalizadas con el logo de GB. Fundamentalmente fabricadas en acetato de gran calidad, también hay una gafa de varillas metálicas. Las lentes son, en todos los casos, polarizadas. El PVP, 95 euros, es como los diseños, extraordinariamente atractivo, e incluye un packaging muy cuidado que realza la compra.

“Es obvio que el binomio Cione-GB tiene futuro. Estas dos primeras colecciones demuestran que, cuando unimos fuerzas y creatividad, somos capaces de diseñar moda de sol que aporta valor añadido, tanto a las prendas de baño como a las gafas”, termina Larruy.